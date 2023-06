Digitalexpertin warnt Eltern vor Snapchat, TikTok und Reddit

Beeindruckt vom Buch und der Lesung von Silke Müller (2.v.l.) zeigen sich nicht nur Bettina Schwarze (links, Dauelsberg), Anke Engelke und Antje Miebach (von rechts, Stadtbücherei), sondern das gesamte Publikum. © WOLFRAMM

Autorin Silke Müller beeindruckt und schockiert bei einer Lesung in der Stadtbücherei Twistringen mit Erfahrungen zur digitalen Realität

Twistringen – „Wir haben es verbockt.“ Klare Worte von Silke Müller, vor denen die Schulleiterin und Autorin bei ihrer ausverkauften Lesung am Mittwochabend in der Stadtbücherei Twistringen nicht zurückschreckte. Ebenso klar und provokant der Titel ihres Buchs: „Wir verlieren unsere Kinder!“. Darin zeigt die gebürtige Twistringerin, wie sich die digitale Entwicklung auf den Lebensalltag von Kindern auswirkt – spätestens, wenn sie ein eigenes Smartphone haben.

Das Netz wird nicht mehr verschwinden, es kann den Kindern nicht vorenthalten werden

Was teilweise in Klassenchats, auf TikTok und anderen Plattformen geteilt wird, schockierte die Zuhörer. Da ist die Rede von Missbrauch, von Gewalt, von Tierquälerei. „Wir müssen ganz gewaltig auf unsere Kinder aufpassen, weil wir diese Welt im Netz erschaffen haben“, sagte sie.

Silke Müller, seit 2009 Konrektorin und seit 2015 Rektorin der Waldschule Hatten, „findet Digitalisierung toll“. Nicht umsonst ist sie vom Wirtschaftsministerium ausgezeichnete Digitalbotschafterin Niedersachsens. Doch Fälle, die sie täglich im Schulalltag erlebt, zeigen ihr auch: „Wir haben die Hölle auf Erden im Haifischbecken.“

Facebook und Instagram, seit gut zehn Jahren in der breiten Masse angekommen, seien der Anfang gewesen. Doch scheinen diese im Vergleich noch relativ harmlos. „Snapchat, Reddit, TikTok – wenn Ihre Kinder diese Namen sagen, sollten Sie hellhörig werden.“ Denn hier würden schlimmste gewalttätige Bilder und Videos gezeigt. Von echten Kriegshandlungen, von Enthauptungen, von Katzenjungen, die von Kindern in einen Küchenmixer gesteckt werden. Erschreckende Beispiele – „ich hatte richtig Angst, dass die Videos gezeigt werden“, sagte eine Zuhörerin.

Schon 13-Jährige machen für Marihuana Oralverkehr bei einer Tiktok-Challenge

Silke Müller blieb bei harmloseren – und nicht minder erschreckenden – Bildern und schilderte extreme Fälle. Davon, wie Schülerinnen schon mit 13, 14 Jahren die Tiktok-Challenge „Für was würde ich blowen“ – gemeint ist der Oralverkehr – von der Theorie im Netz (Für eine 1 in Mathe, für neue Sneaker…) ins reale Leben übertragen und genau das auf einem Kinderspielplatz für ein Gramm Marihuana machen. Wer denkt, das passiere einem nicht, man schaue genau hin, erlaube nur eine begrenzte Smartphone-Zeit und kontrolliere ganz genau, welche Apps die Kinder nutzen, für den hatte Silke Müller schlechte Nachrichten: Erstens könnten Kinder schockierende Inhalte bei Freunden und Mitschülern sehen. Zweitens sind selbst scheinbar harmlose Apps nicht ohne: „Spielen Sie selbst zwei Wochen Brawl Stars, bevor Sie es ihrem Kind installieren“, riet Müller. Oder: „Roblox ist der Albtraum aller Spiele – da gibt es Swingerclubs, Duschräume, Gaskammern – seien Sie sehr vorsichtig, wenn Ihre Kinder das spielen!“.

Silke Müller sagte deutlich, dass es die Inhalte „in jeder Schule, in jeder Schulform, in jeder Stadt“ gebe. Wer behauptet, „bei uns“ komme das nicht vor, „der sieht es nicht“.

Schockierend: Jedem Kind wird es im Netz mindestens einmal passieren, von einem Sexualstraftäter angesprochen zu werden. „Sexting“, also das Teilen von intimen Inhalten über Messenger-Dienste und Plattformen, geschehe oft noch vor dem realen sexuellen Erstkontakt. Junge Mädchen – oft noch Kinder – zeigen sich freizügig gekleidet und in sexy Posen im Netz. „Ich sage dann: Stell‘ dir vor, was ein erwachsener Mann mit heruntergelassener Hose auf dem Sofa macht, während er deine Fotos anguckt.“

Nicht die Digitalisierung ist das Problem, sondern der Umgang damit

Doch was kann die Lösung für diese massiven Herausforderungen sein? „Wir können das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen“, stellte die Autorin klar. Die allermeisten Fünftklässler haben ein Smartphone. Sie beobachtet auch, dass Kinder mit digitalen Medien ruhig gestellt werden. „Dann sagen die Eltern im Restaurant, sie möchten einmal in Ruhe essen.“ Sie fragte provokant: „Wer verwöhnt unsere Kinder? Wer kauft ihnen Handy und Spielekonsole?“ Da fehle dann die Lust auf Diskussionen um die Freizeitgestaltung. „Ist die Digitalisierung schuld?“, fragt Müller. „Nein, unser Umgang damit.“ Soziale Netzwerke seien bereichernd, und klar ist: Auf digitalen Plattform bewegen sich die meisten Jugendlichen mehr als im realen Leben.

Medienprävention reicht nicht aus – die Fälle finden statt, wenn die Prävention längst versagt hat.

Müller plädiert nicht nur dafür, dass Eltern sich ganz genau damit auseinandersetzen, was im Netz passiert, sondern auch, dass Lehrer, die Politik, im Grunde die ganze Gesellschaft sich dem Thema stellt. „Medienprävention reicht nicht aus – die Fälle finden statt, wenn die Prävention längst versagt hat.“ Die Gesellschaft schaue oft nicht hin, mildere ab, verharmlose. Auch „wir als Lehrkräfte haben kaum Kompetenzen für digitale Ethik“. Darum sei es so wichtig, sich den Gefahren im Netz zu stellen und sie in den Mittelpunkt der Erziehungsarbeit zu stellen, sagte Müller. Unverzichtbar für sie: Ein Wertekonsens, der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit als Grundüberzeugung trägt – nur so könnten die Kinder in dieser „teils katastrophalen Welt bestehen, um Demokratie zu bewahren, in Frieden zu leben und vor allem würdevoll glücklich zu sein“, schreibt die Autorin in ihrem Buch.

Die Lesung, organisiert von der Bücherei und der Firma Dauelsberg, beeindruckte die Zuhörer. Viele suchten im Anschluss das Gespräch mit der Autorin. Bürgermeister Jens Bley freute sich bei der Begrüßung, dass Silke Müller, „die auf Markus Lanz‘ Couch saß, jetzt auf einem Stuhl in unserer Bücherei Platz nimmt“.