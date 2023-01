Schwerer Unfall auf B51: Stundenlange Sperrung am Dienstagabend

Die B51 musste im Bereich Twistringen nach einem schweren Unfall am Dienstagnachmittag etwa drei Stunden lang gesperrt werden. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Twistringen – Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Sattelzug in Twistringen, in Höhe der Tankstelle am Ortseingang aus Bassum kommend, sind am Dienstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Bundesstraße 51 der Fahrer des Citroen schwer verletzt und der Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Autofahrer die B51 in Fahrtrichtung Twistringen.

73-Jähriger gerät aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn

Laut Zeugenaussagen ist der 73 Jahre alte Kleinwagenfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Sattelschlepper, an dessen Steuer ein 32 Jahre alter Mann saß, zusammengestoßen. Beide Fahrer sind laut mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden, berichtet die Polizei auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Die notwendigen Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Laut Polizeiangaben war die B51 bis 19 Uhr vollgesperrt.

Der Verkehr wurde weiträumig um die Unfallstelle umgeleitet.