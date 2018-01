Heimerfolg für die Brenndorf-Fohlen beim „Diebels-FanCup 2017/2018“

Seriensieger Lutten muss sich geschlagen geben

+ © Nölker Beim Diebels-Fan-Cup trugen Borussia-Mönchengladbach-Fanclubs ihre norddeutsche Hallenmeisterschaft aus. © Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Das 24. Regionalturnier Norddeutschland, der „Diebels-FanCup 2017/2018“, wurde am ersten Sonnabend des neuen Jahres in der Sporthalle Am Mühlenacker ausgetragen. Sechs Mannschaften kämpften um die Plätze. Am Ende sicherten sich die Gastgeber, die Brenndorf-Fohlen, den Titel vor dem mehrmaligen Titelverteidiger Gladbach-Supporters Lutten.