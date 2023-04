Turnhalle Heiligenloh: Die Zeichen stehen auf Abriss

Von: Katharina Schmidt

Die Turnhalle in Heiligenrode ist marode. Die Zeichen stehen auf Abriss.

Twistringen – Es scheint auf einen Abriss der Turnhalle in Heiligenloh hinzulaufen. Bei einer Sanierung müsste nicht nur das Dach erneuert werden. Der Boden müsste erneuert, die Glasbausteine müssten ausgewechselt werden, kurzum: Eigentlich würden nur die Außenmauern stehen bleiben. Nach Investitionen im siebenstelligen Bereich hätte die Stadt dann immer noch kein barrierefreies Gebäude, das den Ansprüchen an den heutigen Schulsport genügt.

Anke Raven, Leiterin des Fachbereichs Familie und Soziales im Rathaus, verdeutlichte die Situation am Mittwochabend im Ausschuss für Soziales, Schulen, Jugend, Integration und Sport. Sie kam bei der Sitzung im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium außerdem auf einen angedachten Anbau für die Heiligenloher Grundschule zu sprechen. Der Anbau könnte im hinteren Bereich des Schulgeländes entstehen.

Wenn die alte Turnhalle wirklich abgerissen wird, würde auch der aktuelle Standort der Bücherei platt gemacht. Die Bücherei würde dann im neuen Anbau einen Platz finden, ebenso wie Klassenzimmer, ein Ort für die Vorbereitung und Ausgabe von Mittagessen, zwei verbindbare Betreuungsräume und weitere Räume.

Ab 2026 haben alle Eltern Anspruch auf einen Ganztagsplatz. Wie genau die gesetzlichen Richtlinien aussehen werden, steht allerdings immer noch nicht fest. „Wir haben immer noch keine Spielregeln, wie Ganztag ab 2026 aussehen soll“, bedauerte Anke Raven.

Wie berichtet, gibt es an der Grundschule am Markt in der Stadtmitte bereits rund 100 Ganztagsplätze. Sollten weitere benötigt werden, so würde der Hauptstandort die für den Ganztag notwendigen Räume zur Verfügung stellen und Räume für den allgemeinen Schulbetrieb in der Außenstelle in Scharrendorf errichtet. Auch im Falle eines Bevölkerungszuwachses würden zusätzliche Räume in Scharrendorf entstehen. So sieht es zumindest ein Grundsatzpapier zur Schulentwicklungsplanung vor, das die Twistringer Stadtverwaltung ausgearbeitet hat. Diesem Grundsatzpapier gab der Ausschuss am Mittwochabend seine Zustimmung. In der kommenden Woche wird sich der Stadtrat noch einmal damit beschäftigen. Dieser tagt am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Im Grundsatzpapier ist auch der Bau der Turnhalle an der Bahnhofstraße verankert, der im August endlich beginnen soll. Die Fertigstellung ist für Dezember 2024 – möglichst auch schon früher – geplant. In Heiligenloh will die Stadt mit dem Anbau für den Ganztag beginnen und nicht mit der Turnhalle, da andernfalls aufgrund des verspäteten Baubeginns der Halle an der Bahnhofstraße eine zu große Lücke in den Kapazitäten für Sport aufreißen würde.

Die Planungen für Scharrendorf sollen beginnen, wenn die Baumaßnahmen in Heilgenloh abgeschlossen sind (voraussichtlich 2025/2026). Auch in Scharrendorf soll es die Möglichkeit für Sportunterricht geben. Dahingehend ist der Bau einer Einfeldturnhalle oder einer Bewegungshalle angedacht.

Insgesamt prägen eng getaktete Zeitpläne und hohe Summen die Schulentwicklungsplanung. „Das lässt einen ein bisschen unruhig zurück“, sagte Jürgen Schulze von den Grünen. Aber in Schule, Sport und Inklusion müsse die Stadt zwingend investieren.