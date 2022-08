Bundesstraße 51: Die Sanierung der Twistringer Ortsdurchfahrt rückt näher

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Mitten durch Twistringen verläuft die Bundesstraße 51. Das Bild entstand auf Höhe des Centralplatzes. © Schmidt

Die Sanierung der Twistringer Ortsdurchfahrt rückt näher. Nächstes Jahr ist es voraussichtlich so weit. Aktuell liegt der Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Diepholz für den geplanten Um- und Ausbau des südlichen Abschnitts im Twistringer Rathaus aus. Außerdem hat die Gruppe CDU/SPD einen Antrag gestellt, der sich auf die Sanierung bezieht.

Twistringen – Jeden Tag fahren Tausende Autos und Laster über die B 51 in Twistringen. Das hinterlässt Spuren. Risse durchziehen stellenweise die Fahrbahn. Sie weist einen „deutlichen Sanierungsbedarf“ auf – so steht es in den Unterlagen zum Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Diepholz für den geplanten Um- und Ausbau des südlichen Abschnitts der Ortsdurchfahrt. Noch ist der Beschluss nicht rechtskräftig. Aktuell liegt er erst noch zur Ansicht im Twistringer Rathaus aus.

Wie und vor allem wie schnell es jetzt weitergeht, hängt davon ab, ob Klagen eingehen. Aktuell visiert die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, die Sanierung im Jahr 2023 an. Das berichtet der zuständige Fachbereichsleiter Hans-Peter Dierksen auf Anfrage der Kreiszeitung.

Beim aktuell ausliegenden Planfeststellungsbeschluss geht es um den rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt von der Kreuzung der B 51 mit der Nienburger Straße bis zum Knoten mit der Harpstedter Straße (Weymann-Kreuzung).

Sanierung wird Monate dauern

Die Straßenbaubehörde steckt derzeit in den vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibungen. Wie lange die Sanierung letztlich genau dauern wird, lässt sich laut Dierksen noch ebenso wenig sagen wie der konkrete Starttermin – „aber wir sprechen da schon von Monaten.“ Wahrscheinlich werde die Sanierung in mehreren Bauabschnitten erfolgen.

Für Geschäfte, Anwohner und viele Verkehrsteilnehmer wird die Baustelle mit teils erheblichen Einschränkungen verbunden sein. Die Gruppe CDU/SPD im Stadtrat ist der Überzeugung: „Mit einer vorausschauenden Planung und der Umsetzung geeigneter Maßnahmen können diese Beeinträchtigungen so weit wie möglich reduziert werden.“ Daher hat die Gruppe jetzt beantragt, dass die Stadtverwaltung mit der Straßenverkehrsbehörde solche Maßnahmen vereinbaren soll. „Falls die Straßenbauverwaltung dies nicht als ihre Aufgabe ansieht oder nicht über die notwendigen Kompetenzen verfügt, sollte ein kompetentes Unternehmen oder eine kompetente Person beauftragt werden, in einem Gutachten vorbereitende und begleitende Maßnahmen vorzuschlagen“, heißt es in dem Antrag, über den der Rat beschließen soll.

Einschränkungen für Geschäfte an der B51 befürchtet

Laut der Gruppe CDU/SPD ist es wichtig, die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) mit einzubeziehen: „Insbesondere für Unternehmen mit Publikumsverkehr muss sichergestellt werden, dass die Zu- und Abfahrt während der Öffnungs- und Geschäftszeiten möglich ist.“

Laut Hans-Peter Dierksen ist der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ebenfalls daran gelegen, dass die anliegenden Häuser und Geschäfte so gut wie möglich erreichbar bleiben. „Wir stecken da viel Arbeit und Planung rein.“

Risse klaffen auf der Fahrbahn der B51 vor dem Rathaus. © Privat

Nach dem Ergebnis einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 fahren täglich mehr als 15 000 Fahrzeuge über die B 5 1 durch Twistringen, darunter knapp 1400 Laster. Nicht einberechnet sind die Fahrradfahrer. Nach der Sanierung wird der Radweg voraussichtlich an manchen Stellen auf gleicher Höhe mit der Fahrbahn für die Autos und Lastwagen verlaufen. Einige Twistringer befürchten, sich dann gar nicht mehr auf den Radweg zu trauen. In den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren klingt die Zukunft für die Radfahrer deutlich rosiger: „Durch die Ausbauplanung wird die Verbindungs- und Erschließungsqualität im Rad- und Fußgängerverkehr merklich verbessert.“

Parkplätze fallen weg, Bäume werden gefällt

Die geplanten beidseitigen Radfahrstreifen und der Bau von Querungsmöglichkeiten kosten Platz. In der Folge werden wohl einige Parkplätze wegfallen. „Allerdings bietet der Ortskern von Twistringen öffentliche Parkplatzangebote“, heißt es dazu in den Planungsunterlagen.



Nicht nur Parkplätze müssen aller Voraussicht nach weichen, sondern auch 22 Alleebäume – 15 davon baubedingt, 7 aufgrund mangelnder Sicherheit. Im Gegenzug sollen andernorts 55 neue Bäume gepflanzt werden.



Der Wasserverband OOWV will im Zuge der Sanierung das teilweise marode Kanalnetz erneuern.