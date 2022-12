Hashtag Gesegnet: Ehemalige Twistringerin ist in den USA erfolgreich Filmemacherin

Von: Katharina Schmidt

Martina Webster kommt ursprünglich aus Twistringen. In ihrer Wahlheimat Amerika ist sie als Filmproduzentin erfolgreich. Auf dem Bild ist sie mit ihrer Tochter zu sehen. © Webster

Im Twistringer Kino läuft in der kommenden Woche der Weihnachtsfilm „Hashtag Gesegnet – Jessis Weihnachtswunder“. Die Vorstellungen sind für einen wohltätigen Zweck. Doch nicht nur deswegen sind sie besonders. Das Twistringer Kino ist das erste und derzeit einzige in ganz Europa, das den prämierten Film zeigt. Dessen Produzentin Martina Webster ist in Twistringen aufgewachsen.

Twistringen - Heute lebt Martina Webster in Arizona in den White Mountains, den weißen Bergen. „Ich war zwölf Jahre alt, als wir nach Österreich gezogen sind, und 18, als wir nach Amerika ausgewandert sind. Ich hatte zwar gerade meine Bühnenreife-Prüfung im Tanz in Wien bestanden und hatte eine Stelle in Salzburg, wollte aber lieber mit meinen Eltern sein“, erzählt sie.

An diesem Punkt in ihrem Leben hat sie als Tänzerin schon oft auf der Bühne gestanden. „Ich habe im Linzer Theater einige Vorstellungen gemacht und bin mit der 1. Linzer Ballettschule überall getanzt. Auch mit Vico Torriani. Und mit dem Bremer Theater. Da war ich aber noch sehr jung.“

In Amerika choreografierte sie unter anderem die „Miss California USA“-Show, die 1984 im Fernsehen gezeigt wurde. Zudem trat sie selber in Musikvideos und Werbungen auf. „Ich habe aber lieber als Tanzlehrerin gearbeitet“, erklärt sie. 35 Jahre lang betrieb sie erfolgreich ein Tanzstudio; ihre Schüler sind unter anderem in Baywatch oder „Die Geister, die ich rief“ zu sehen.

Inzwischen ist Martina Webster 63 Jahre alt. Zur Ruhe setzten will sie sich aber nicht, sondern lieber etwas machen, was ihr liegt. Etwas, woran sie Freude hat – und Filme haben sie schon immer fasziniert.

Die Drehbücher zu ihren Filmen schreibt ihre Tochter Dalea Faulkner.

„Hashtag Gesegnet – Jessis Weihnachtswunder“ (Originaltitel: Hashtag Blessed) handelt von der jungen Jessi. Es ist kurz vor Weihnachten und alle Menschen weit und breit können die schönsten Tage des Jahres kaum noch erwarten. Nur Jessi mag einfach nicht in Feiertagsstimmung kommen. Immer wieder sieht sie in den sozialen Medien, wie andere Frauen in ihrem Alter glücklich und zufrieden zu sein scheinen. Sie hingegen kommt nicht über den Tod ihrer Eltern hinweg, ist von ihrem Job genervt und droht in den Schulden für ein Studentendarlehen zu ertrinken. Die Protagonistin denkt sogar, es wäre vielleicht besser, wenn sie nicht mehr da wäre. Aber – Achtung, Spoiler – am Ende erkennt sie, dass das Leben schön ist.

„Wir wollten eine Nachricht senden mit dem Film, dass man nach Hilfe fragen sollte und nicht alles alleine tragen muss. Und dass auf Social Media nicht immer alles Gold ist, was funkelt“, führt die ehemalige Twistringerin aus. Ihr ist es wichtig, Filme mit Bedeutung zu machen.

Martina Webster bezeichnet sich selbst als riesigen Weihnachtsfan. „Schon am ersten November kommt der Baum hoch“, erzählt sie. Und zwar ein großer, üppig geschmückter Baum, der sich dreht! „Alle Zimmer werden umgeändert, und draußen sind Tausende von Lichtern“, so die 63-Jährige. „Hier in den USA ist immer alles größer und bunter, aber das mag ich halt.“

Sitzen vor dem sich drehenden Weihnachtsbaum: Martina Webster (r.) und ihre Tochter Dalea Faulkner. © Privat

Martina Webster ist nicht nur Film-Produzentin, sondern auch Gründerin und Direktorin des Show Low Film Festivals in Arizona und Geschäftsführerin der Produktionsfirma Darmar Production. Ihre Filme sind mehrfach prämiert. Außerdem hat sie sich als Künstlerin einen Namen gemacht und ist Hobby-Fotografin. Und: Sie hat eine Firma, die unter anderem Lichtschalter in Gitarrenform herstellt.

Ihrer alten Heimat Twistringen stattet sie immer mal wieder einen Besuch ab. „Da mein Bruder Sir Rainer Grytt (Mitproduzent von „Hashtag Gesegnet“, Anm. d. Red.) in Twistringen wohnt, kommen wir so alle zwei Jahre, wahrscheinlich wieder 2023.“ Martina Webster könnte sich vorstellen, dann vielleicht einen Teil von „The Christmas Witch“, beruhend auf dem gleichnamigen Buch ihrer Tochter, zu drehen.

Gibt es etwas, das sie an Twistringen vermisst? „Natürlich meinen Bruder Rainer und seine Frau Ruth, die Familie, meine Nichte Yvonne und ihren Mann Marko sowie ihre Söhne Mathis und Bastian“, sagt sie. Außerdem vermisse sie die Weihnachtsmärkte in Deutschland, die Schokolade, Lakritz und deutsches Brot.

Die Vorstellungen im Twistringer Kino

„Hashtag Gesegnet – Jessis Weihnachtswunder“ läuft im Twistringer Kino am 21., 22. und 23. Dezember um 20 Uhr. Sollte eine Vorstellung voll sein, hängt der Kinoverein eine weitere um 21.45 Uhr hinten dran. Der Eintritt ist frei, der Kinoverein bittet aber um eine Spende. Weitere Infos und Reservierungen unter www.twistringer-filmtheater.de/programm

Der Film ist zudem auf Streaming-Portalen und auf DVD erhältlich.

In dem Film „Hashtag Gesegnet – Jessis Weihnachtswunder“ spielt Isabella Blake-Thomas Jessi. © Privat