Wassermassen und Hindernisse: Die Probleme mit der Poststraße

Die neue Gehwegabsenkung an der Hauptstraße, gegenüber der Poststraße. © Schmidt

Wenn es stark regnet, droht an der Poststraße in Heiligenloh Überschwemmungsgefahr. Laut der Stadtverwaltung hat das auch damit zu tun, dass Anwohner ihre Grundstücke nicht richtig entwässern. Das Gefälle der Straße tut ein Übriges. Auch bei einer neuen Gehwegabsenkung ist der Neigungswinkel ein Thema.

Heiligenloh – Wasser fließt abwärts. Dieses Naturgesetz lässt sich bei starkem Regen sehr gut an der Poststraße in Heiligenloh beobachten. Die weist ein Gefälle auf – zum Leidwesen derjenigen, die am niedrigsten Punkt der Straße wohnen und immer wieder mit Überschwemmungen zu kämpfen haben.

Laut der Twistringer Stadtverwaltung dürfte erst gar nicht so viel Wasser auf der Straße landen. „Die Anlieger haben fast alle die Baugenehmigung nicht richtig gelesen“, merkte der Erste Stadtrat Harm-Dirk Hüppe kritisch im Heiligenloher Ortsrat an, wo das Problem mit der Poststraße zur Sprache kam. „Unsere Straße ist nicht dazu da, das Wasser aufzunehmen.“ Die Entwässerung der Grundstücke müsse auf den Grundstücken selber erfolgen.

Dass Häuslebauer diesen Passus nicht umsetzen, lässt sich nicht nur an der Poststraße beobachten. Selbst eine Fahrt durch Neubaugebiete im Twistringer Stadtgebiet zeigt: Entwässerungsrinnen oder andere Vorrichtungen, um das Wasser auf dem Grundstück zu halten, sucht man teils vergebens. Das Problem sei bekannt, so Hüppe. Die Stadt versuche, gegenzusteuern. Auch bezüglich der Poststraße will die Verwaltung Anwohner per Schreiben darauf hinweisen, dass die Entwässerung auf ihren Grundstücken erfolgen muss.

Die Fahrbahn ist an vielen Stellen kaputt

„Aber macht das Sinn? Dass die Anlieger ihre Hofeinfahrten jetzt aufreißen, Regenrinnen einbauen, und dann wird die Straße neu gemacht mit einer neuen Bauhöhe, sodass die Einfahrten erneut angeglichen werden müssen?“, warf Cord-Hinrich Runge ein. Und bezog sich somit auf ein weiteres Problem der Poststraße: Die Fahrbahn ist an vielen Stellen kaputt.

Sie steht auf einer Liste des Ortsrates mit den schlechtesten Straßen. Platz eins belegt ein Straßenstück auf der Strecke von Bockstedt nach Rüssen. „Grottenschlecht“ ist laut Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers auch ein Teilstück von Stophel nach Ellinghausen. Ebenfalls Holperpisten: das kleine Stück am Pfarrgarten sowie die Straße in Borwede vom Feuerwehrhaus Richtung Spielplatz.

Zurück zur Poststraße: „Da müssen wir ran“, sagte auch Harm-Dirk Hüppe mit Blick auf den schlechten Zustand. Bis es so weit sei, könne aber noch Zeit vergehen.

Der Ortsrat sieht eine Lösung des Wasserproblems vor allem darin, die Massen am Ende der Straße besser aufzufangen. Der Gully dort sei „ein Witz“, so Anke von der Lage-Borchers. Die Beeke sei nicht weit, man müsse das Wasser nur dorthin bekommen. Udo Wehmeyer meinte diesbezüglich, 200er-Rohre zu verlegen, sei „kein großer Aufwand“ . Zudem kritisierte er, dass die Gullydeckel auf der Poststraße zu hoch seien.

Gegenüber der Poststraße gibt es an der Hauptstraße nun eine Gehwegabsenkung, die für mehr Barrierefreiheit sorgen soll. Die Kantensteine sind laut Ortsratsmitglied Harald Runge allerdings so steil, dass insbesondere Rollstuhl- oder Rollatornutzer sowie kleine Kinder Probleme hätten. „Die Leute bleiben davor stehen“, hat er beobachtet. Dadurch komme es zu brenzligen Situationen, zumal viele Auto- und Lastwagenfahrer dort zu schnell seien. ks