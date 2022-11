Traditioneller Weihnachtsmarkt in Twistringen lockt Besucher

Die Jüngsten freuen sich über den Nikolaus. © Sabine Nölker

Vor der stimmungsvollen Kulisse der St.-Anna-Kirche ist am Wochenende der traditionelle Weihnachtsmarkt der Gut (Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen) ausgerichtet worden. Weihnachtliche Leckereien, Kunsthandwerk und nicht zuletzt ein tolles Angebot für die Kinder lockten unzählige Besucher an. Ein Potpourri an kulturellem Programm tat sein Übriges.

Twistringen – Die kleinen Besucher erfreuten sich laut Pressemitteilung nicht nur an den Märchen von Brigitta Wortmann, die mit ihrer Harfe angereist war. Auch der Kinderchor der Grundschule Am Markt unter Leitung von Susanne Schröder habe für viel Spaß gesorgt und die Gäste zum gemeinsamen Singen bewogen. Gut vorbereitet hatten die Lehrerinnen Liederzettel für die Zuhörer mit im Gepäck. Und so sei aus vielen vollen Kehlen kräftig mitgesungen worden, berichten die Organisatoren.

Vorab hatten Kristie Heinz und Johannes Schäfer bereits mit Kindern und Erwachsenen in der St.-Anna-Kirche fröhliche Weihnachtslieder gesungen und auf die kommenden Wochen eingestimmt. Umrahmt wurde dies mit Geschichten von Birgit Hosselmann.

Geschenke für das Kinderheim

Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag füllte sich schon früh der Innenhof. Vor den Buden der Dörfer Stelle und Abbenhausen, der Katholische Jugend Twistringen, dem SCT, der DLRG und vom Kulturverein sei die Anzahl der Gäste über den Tag hinweg immer größer geworden. Die Kinder versuchten sich am Riesen-Fußball-Dart, bei dem die Volksbank viele Preise ausgelobt hatte. Die Mädchen und Jungen standen Schlange, um Dosen zu werfen oder Karussell zu fahren und auch die Kreissparkasse freute sich über die kleinen Besucher, mit denen sie Lebkuchenherzen bemalten.

Der Kulturverein bot frische Waffeln und heißen Kakao an und gab Auskunft über die anstehenden Veranstaltungen. Vor der Hütte hatten die Verantwortlichen eine große Tanne mit Wunschzetteln der Kinder des Kinderheims Kleine Strolche geschmückt, die fleißig Abnehmer fanden. Doch besonders spannend sei für die jüngsten Gäste der Besuch des Nikolauses gewesen, der Süßigkeiten verteilte und sich mit den Mädchen und Jungen zum Erinnerungsfoto aufstellte.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der St.-Anna-Kirche dürfen die Buden sich über viele Gäste freuen. © Sabine Nölker

Die kulinarischen Angebote reichten in diesem Jahr von Waffeln und Brezeln über Flammlachs und Spanferkel bis zu Wildbratwurst, Bratwurst und Pommes.

Im Pfarrzentrum bot die Kolping Familie in wohliger Wärme Kaffee und Kuchen an. In das Untergeschoss lockte die Hobbykunstausstellung Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes. Dort gab es Schmuck, Dekorationsartikel aus Holz, Glas und Stroh, selbstgebastelte Karten, Kerzen und Gehäkeltes sowie Kinderkleidung. Der Eine-Welt-Laden bot fair gehandelte Waren an und Körnerkissen von Janett´s Nähstübchen, deren Erlös ebenfalls dem Kinderheim Kleine Strolche zu Gute kommt.

Märchenerzählerin Brigitta Wortmann hatte nicht nur tolle Märchen mitgebracht, sondern auch ihre Harfe. © Sabine Nölker

Auf der Bühne vor der St.-Anna-Kirche traten am Sonntag zunächst die 15-jährige Sammy Weber auf, die internationale Weihnachtssongs präsentierte, gefolgt vom für viele Besucher „absoluten Höhepunkt eines jeden Weihnachtsmarktes“, so die Organisatoren, dem Twistringer Blasorchester.

„Wir Organisatoren von der Gut und Kurt ziehen ein durchweg positives Fazit und freuen uns, dass wir so viele Gäste an den zwei Tagen begrüßen konnten“, betont Christian Wiese, Gut-Vorsitzender. „Ein Dank geht an alle Helfer und Anbieter sowie den Bauhof, der uns beim Auf- und Abbau tatkräftig unterstützt hat.“