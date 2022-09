Die Kinder der Kriegskinder: Wie die Schrecken von damals noch immer Schuldgefühle und Aggressionen auslösen

Von: Katharina Schmidt

Armin Rathmann bei seinem Vortrag im Twistringer Rathaus. © Schmidt

„Das vererbte Trauma – Kinder der Kriegskinder“ lautete der Titel eines Vortrags, den der Paar- und Familientherapeut Armin Rathmann im Twistringer Ratssaal gehalten hat. Es ging um Traumata, Aggressionen, Schuldgefühle und Angst.

Twistringen – „Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Wir hatten Krieg.“ Viele, die nach 1945 geboren sind, kennen diesen Satz. Ihre Eltern mussten Zerstörung, Tod, Hunger, Vertreibung und Flucht miterleben. Das wirkt nach.

Zu dem Themenabend eingeladen hatten die Malteser Hospizgruppe, der Seniorenbeirat und die Seniorenbeauftragte der Stadt, Anke Döpkens. Die Resonanz war mit mehr als 40 Zuhörerinnen und Zuhörern so groß, dass die Organisatoren kurz vor Beginn schnell noch zusätzliche Stühle in den Saal trugen.

Das Verhältnis zur Angst

Angst. Armin Rathmann, selbst ein Kind der Kriegskinder, sprach davon, dass ihre Eltern ihnen „ein komisches Verhältnis zur Angst“ vermittelt hätten. „Angst war bei ihnen allgegenwärtig, nur sie versuchten, sie zu verdrängen.“ Und wie? Viele hätten sich selbst medikamentiert, mit Alkohol und Zigaretten. Immer und überall sei getrunken worden. „Plötzlich stand im Wohnzimmer die Eiche-Rustikal-Schrankwand mit Bar und Beleuchtung.“ Man wollte nicht an den Krieg zurückdenken. Und wenn dann doch beim Familienfest bei jemanden die Erinnerung hochkam… – „komm, hier hast du noch einen Schnaps!“

Schuld. Auch das ist laut Rathmann ein wichtiges Stichwort in Zusammenhang mit den Kindern der Kriegskinder. Genauer gesagt: Das Schuldgefühl der Kinder gegenüber ihren Eltern. „Wir als Nachfolgegeneration haben es einfach besser als unsere Eltern“, sagte er. Das gehe bei Kindern mit Schuldgefühlen einher. Manche würden versuchen, das zu kompensieren, indem sie ihren Eltern besonders viel Gutes tun. „Und das ist fatal, gerade wenn die Eltern in die Jahre kommen und hilfs- und pflegebedürftig werden.“

Trauma. Manchmal erleben Nachkommen oder Pfleger, dass inzwischen betagte Kriegskinder plötzlich aggressiv werden, und keiner weiß, wieso. Rathmann zufolge kann das mit Traumatisierungen in Kriegszeiten zu tun haben. Das Leid, die Hilflosigkeit, die Bedrohungen,... da staue sich einiges im Körper an. Der Therapeut sprach von „Energie“, die sich irgendwann, manchmal erst nach Jahren oder Jahrzehnten, wieder entlade. Das passiere oft durch auslösende Momente, oder im Alter, wenn die Hülle der „Blase“ brüchig werde, in der sich die Energie staue.

Ein konkreter Auslöser könnten zum Beispiel die Stimmen von osteuropäischem Pflegepersonal sein. „Die Menschen, die Erfahrung mit Flucht und Vertreibung gemacht haben, reagieren auf den Akzent“, erklärte er. Zu sehen, wie Menschen derzeit aus der Ukraine fliehen, könne ebenfalls ein solcher Auslöser sein.

Depression und Aggression

Manchmal entlade sich die Energie nicht in Form von Wut, sondern als Depression. „Eine Depression ist nichts anderes als eine Aggression, die ich gegen mich selber richte.“ Andere würden einfach alles vergessen, auch, dass sie traumatisiert sind.

Den Kindern der Kriegskinder empfahl Rathmann: „Der erste Schritt zur Eigenheilung ist: Lassen Sie sich die Geschichten von Ihren Eltern erzählen.“ Das sei auch eine Grundlage, um sie dafür zu würdigen, überlebt zu haben. „Sie haben diese Würdigung nicht erlebt. Sie haben den Krieg verloren und sind gedemütigt worden.“ Er ermutigte: „Überwinden Sie Ihre Angst und fragen Sie nach den Geschichten, nach denen Sie sich als Kind nicht getraut haben zu fragen.“

