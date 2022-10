Harpstedter Straße: Umwandlung vom Misch- zum Wohngebiet „nicht zielführend“

Von: Katharina Schmidt

„Runter vom Gas!“ fordert dieses – aus Sicht von einigen Anwohnern viel zu unauffällige – Banner an der Harpstedter Straße, auf Höhe der Abzweigung Richtung Abbenhausen. © Schmidt

Dämpfer für die Anwohner der Harpstedter Straße: Die Stadt Twistringen erachtet es als „nicht zielführend“, ein Mischgebiet an der Straße in ein herkömmliches Wohngebiet umzuwandeln. Bernd Horstmann hatten das angeregt – in der Hoffnung, dadurch bessere Voraussetzungen für eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit zu schaffen. Danach sehnen er und andere Anwohner sich schon lange. Seit Jahren klagen sie über Gefahren und Lärm durch Raser.

Twistringen - Bernd Horstmann argumentierte bei seiner Anfrage an die Stadt, dass es neben einer Fahrschule und einem Friseur gar keine gewerbliche Nutzung an der Harpstedter Straße mehr gebe. Die Stadt führt daneben allerdings auch noch die Bäckerei Weymann an. Sie kommt insgesamt zu dem Schluss: „Aus kommunaler Sicht birgt eine Planänderung Konfliktpotenzial und wird nicht favorisiert.“

„Aus Sicht der Anwohner ist das nicht nachvollziehbar“, meint Bernd Horstmann auf Nachfrage. Er verweist zudem darauf, dass die Adresse der Bäckerei Weymann an der Bundesstraße 51 verortet sei, nicht an der Harpstedter Straße.

Abhilfe durch Lärmaktionsplan?

Und nun? Im Rahmen der Aufstellung des ersten Lärmaktionsplanes für Twistringen ist damals beschlossen worden, dass die Fortschreibung des Plans zeitnah nach der Sanierung der B51 erfolgen sollte. Zielrichtung ist dabei gewesen, neben der B51 weitere Hauptverkehrsstraßen einzubeziehen. Laut Bürgermeister Jens Bley könnte auch die Harpstedter Straße zu diesem erweiterten Kreis zählen.

Lärmaktionspläne enthalten konkrete Maßnahmen, um Lärm zu mindern – zum Beispiel Schallschutzfenster.

Der Ausbau der B51 ist ein Stichwort, das bei Bernd Horstmann nur noch mehr Bedenken hervorruft: Er befürchtet, dass sich der Verkehr durch Umleitungen auf der Harpstedter Straße noch erhöhen wird. „Mit dem zusätzlichen Verkehr wird dann auch die Lärmbelästigung steigen.“

Ihren Unmut über die Situation an der Harpstedter Straße hatten Anwohner Anfang des Jahres bereits mit einer Petition zum Ausdruck gebracht. Rund 80 Anlieger forderten: Tempo runter!