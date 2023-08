Syrien, Krieg, Flucht und Hoffnung: Künstler Badran Bari stellt im Herbst im Twistringer Rathaus aus

Teilen

Badran Bari mit einigen seiner Werke. © Könemann

Im Herbst wird der Künstler Badran Bari einige seiner Werke für mehrere Wochen im Twistringer Rathaus ausstellen. In seinen Bildern greift der 52-Jährige unter anderem seine Heimat Syrien sowie den Krieg und die Flucht auf. Mit den Jahren haben sich seine Bilder verändert.

Twistringen – Nachts, wenn die anderen im Flüchtlingsheim geschlafen haben, hat Badran Bari den Platz in der Gemeinschaftsküche zum Malen genutzt. Fast zehn Jahre ist das her. Damals wie heute spiegeln sich in seiner Kunst sein Heimatland Syrien, der Krieg und die Flucht wider. Die Farben sind heute heller als früher.

Im Herbst wird Badran Bari einige seiner Werke für mehrere Wochen im Twistringer Rathaus ausstellen. Der Termin für die Vernissage ist am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr.

Badran Bari kommt aus Hasaka, das liegt in Nordsyrien. Ende 2013 floh er nach Deutschland. Seit einem Jahr wohnt er in Twistringen.

Eines der Kunstwerke. © Könemann

Schon in Kindheitstagen zeigte sich sein Talent, obwohl Kunst an seiner Schule nicht unterrichtet wurde – andere Themen standen im Vordergrund, wie Mathematik und Sprachen. „Aber nachdem es geregnet hat, konnten wir draußen in der feuchten Erde zeichnen. Und wir haben zum Beispiel Dinge aus alten Dosen gebaut“, erinnert er sich. Für Materialien wie Farben habe das Geld gefehlt.

Kunststudium neben seinem Job als Grundschullehrer

Badran Bari holt aus: „Als ich etwa 30 Jahre alt war, habe ich gedacht: Es ist schade, wenn ich dieses Talent in mir habe, es aber nicht zeige. Und durch meine Arbeit hatte ich Geld verdient und konnte Materialien kaufen.“ Er entschied sich, neben seinem Job als Grundschullehrer in Syrien drei Jahre lang Kunst zu studieren.

Einige seiner Bilder zeigen ein kleines Dorf, wie es auch in Syrien stehen könnte. „Viele Häuser dort sehen so aus“, erzählt Bari. Er sitzt auf einem Dachboden in Twistringen, und durch die Fenster fällt die Vormittagssonne auf seine Bilder. Die Formen auf den Leinwänden sind häufig abstrakt, die Farben ausdrucksstark. „Unsere Welt wird kaputtgemacht“, meint Badran Bari und deutet auf ein Bild, in dem er diesen Gedanken mit einer Landschaft zum Ausdruck gebracht hat, die nach unten herabzufallen scheint. „Und es geht immer weiter, wie in der Ukraine.“

Gleiches Thema, unterschiedliche Farben. © Könemann

Ein Thema, das Badran Bari in mehreren Bildern aufgreift, ist außerdem der Völkermord an den Jesiden, der am 3. August 2014 begann. Mehr als 5000 Jesiden starben, 7000 wurden verschleppt. Auch die ungewisse Zukunft für viele Menschen aus Kriegsgebieten spiegelt sich in seinen Bildern wider. Andere Werke zeigen Blumensträuße oder verdeutlichen, wie wichtig dem Künstler die Gemeinschaft ist. Er verdeutlicht es mit einem Sprichwort: „Eine Hand alleine kann nicht klatschen.“

Der 52-Jährige fängt einfach an zu malen, ohne Plan, und schaut dann, welches Motiv sich ergibt. „Das Bild zeigt sich dann“, sagt er. Oft wiederholen sich seine Motive, allerdings verändern sich die Stile und Töne. Früher dunkler, heute heller und hoffnungsvoller.

So wie sein Leben. Inzwischen hat er auch wieder mehr Zeit für seine Kunst. Nach seiner Ankunft in Deutschland musste der vierfache Vater zunächst die Sprache lernen, studieren, Arbeit finden, den Führerschein machen, Kita und Schule für die Kinder organisieren, kurzum: ein neues Leben aufbauen. Inzwischen ist er an der Freien aktiven Schule in Syke als Lehrbegleiter tätig, zuvor hatte er an einer Bremer Grundschule gearbeitet.

Badran Bari hat seine Werke bereits in diversen Ausstellungen gezeigt, unter anderem in Bremen, Hannover, Oldenburg und anderen deutschen Städten. Auch in Schweden, der Türkei und Frankreich hat er schon ausgestellt – und ab dem 12. Oktober dann in seiner neuen Heimat Twistringen.