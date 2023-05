Diagnose: Unterversorgung

In Deutschland fehlen mehr als 15 000 Ärzte. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Vor allem in vielen ländlichen Regionen macht sich der Mangel bemerkbar. Auch für Twistringen und Umgebung sind die Zahlen alarmierend.

Twistringen - Bei den Hausärzten weist der Planungsbereich Syke, zu dem Twistringen gehört, momentan einen Versorgungsgrad von 71,2 Prozent auf. Syke ist inzwischen also unter die Marke von 75 Prozent gerutscht – und somit in einen Bereich, in dem man von einer Unterversorgung spricht. Allerdings: „Durch den Einsatz und das Engagement der umliegenden Hausarztpraxen stellt sich die Versorgungssituation besser dar, als es die Zahl vermuten lässt“, beschwichtigt Sören Rievers, Geschäftsführer der Bezirksstellen Verden und Stade der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). In Twistringen gebe es momentan drei Hausarztpraxen mit insgesamt sieben Ärzten. Vier davon seien älter als 63 Jahre.

„Die deutsche Gesellschaft altert – und mit ihr auch die Ärzteschaft“, heißt es auf der Internetseite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Der Ärztemangel droht sich also zu verschärfen. Das legen auch Prognosen des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung nahe. Das geht davon aus, dass bis 2035 in Deutschland jedes Jahr 9000 Medizinerinnen und Mediziner aus dem Beruf ausscheiden werden.

Bemühungen, dem Ärztemangel entgegenzuwirken

Die Bemühungen der KVN, dem Ärztemangel entgegenzuwirken, sind laut Bezirksstellenleiter Rievers vielfältig – „Angefangen bei finanziellen Zuschüssen für Neuansiedlungen von Ärzten in Form eines Investitionskostenzuschusses und / oder der Gewährung einer Umsatzgarantie bis hin zur Erhöhung der Fördermittel für Weiterbildungsassistenten.“

Außerdem gewähre die Kassenärztliche Vereinigung einen Sicherstellungszuschlag in unterversorgten Gebieten. „Bei der Suche nach neuen Ärzten setzen wir mittlerweile auch Headhunter ein“, führt Rievers aus. Sprich: Personen, die sich gezielt auf die Suche nach geeigneten Kandidaten begeben. „Des Weiteren stehen unsere Berater den Ärzten für alle Fragen rund um das Thema Niederlassung zur Seite“, merkt Rievers an.

Gute Versorgung mit Fachärzten

Neben den Hausärzten gibt es die Fachärzte. Mit Chirurgen, Gynäkologen, Ärzten für innere Medizin, Neurologen und einem Rheumatologen ist Sören Rievers zufolge in Twistringen „eine gute fachärztliche Ansiedlung“ gegeben.

Wenn es um die ärztliche Versorgung Twistringens geht, fällt oft das Stichwort Zentralklinik. Mit dem geplanten Krankenhaus im Ortsteil Borwede sind auch im hausärztlichen Bereich viele Hoffnungen verbunden: Kliniken können eine Sogwirkung haben. So ist es zum Beispiel beim Rotenburger Diakonieklinikum der Fall – manche Ärzte, die dort tätig sind, lassen sich irgendwann in einer eigenen Praxis in der Region nieder.

Für Twistringen ist das noch Zukunftsmusik. „Bisher lässt sich kein erhöhtes Interesse für eine Ansiedlung in und um Twistringen feststellen“, schildert Rievers.