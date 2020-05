Dem Diabetes-Geruch auf der Spur

+ Neues Familienmitglied: Familie Seidel (m.) mit ihrer Diabetes-Anzeigehündin Nala, Ausbilderin Melanie Ristau (r.) sowie Ralf Nüßmann (l.)und Gerhard Sander von der Olinde-Stiftung (Bild links). Diabetes-Anzeigehündin Frieda bringt Frauchen und Ausbilderin Michaela Ristau ihr Medikit (Bild rechts). FotoS: LISA-MARIE RUMANN

Zittern, Schwitzen und Schwächegefühl können Anzeichen eines niedrigen Blutzuckerspiegels sein. Ein Fruchtsaft oder – im schlimmsten Fall – Insulin muss dann her. Für Diabetiker muss es in solch einem Fall schnell gehen. Ein Assistenzhund kann in ihrem Alltag eine große Hilfe sein.