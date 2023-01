Der Platz, an dem in Twistringen die Überreste vieler Tiere ruhen

Von: Katharina Schmidt

Der ehemalige Abdeckereiplatz in Twistringen. © Schmidt

Das digitale Archiv Twistringens ist mit vielen neuen Beiträgen bereichert worden. Mit dabei: Die Geschichte des Abdeckereiplatzes.

Twistringen – „Der Platz weckt kein besonderes Interesse, wenn man ihn sieht. Es handelt sich um eine Weidefläche, jetzt umstanden mit Bäumen. Diese hat es aber in sich. In ihrem Erdreich, einem ehemaligen Abdeckereiplatz, ruhen die Überreste zahlreicher Tiere...“

Es ist nicht bekannt, wann die Geschichte der Tierkörperbeseitiger in Twistringen endete

Was ein bisschen klingt wie der Anfang eines schaurigen Romans, sind die ersten Worte eines neuen Beitrags im digitalen Archiv der Stadt Twistringen. Inzwischen stehen auf der Internetseite mehr als 25 Schriftstücke zur Geschichte Twistringens zum Herunterladen bereit.

Die Ausführungen zu dem Abdeckereiplatz und den Tierüberresten stammen aus einem der kürzlich hinzugekommenen Berichte: „Von Abdeckern, ihrer Arbeit und Ausgrenzung“, geschrieben von Stadtarchivar Friedrich Kratzsch.

Der Platz, von dem darin die Rede ist, liegt an der Stelle, an der Roß- und Lönsweg aufeinandertreffen. Früher war das weit draußen vor dem Dorf Twistringen, inzwischen sind einige Häuser in der Nähe. Die alte Flurbezeichnung „der Abdeckerei-Platz“ gab Twistringens Stadtarchivar Kratzsch Anlass dazu, nachzuforschen.

Erste Belege für einen Twistringer Tierkörperbeseitiger gibt es ihm zufolge aus dem 17. Jahrhundert. Wann der letzte Abdecker in Twistringen tätig war, sei aus bekannten Quellen nicht ablesbar, aber um 1900 dürfte damit Schluss gewesen sein.

Einerseits brauchte man laut Kratzsch früher Abdecker, damit sie krepiertes Vieh beseitigen, abhäuten und verscharren, andererseits standen sie als „Unehrliche“ in einem schlechten Ruf und wurden ausgegrenzt. Das dürfte in engem Zusammenhang mit ihrer Aufgabe gestanden haben, die toten, oft übel riechenden Tierkadaver zu vergraben, so der Archivar. „Auch den Umstand, dass er vom Unglück seiner Mitmenschen, die ein Stück Vieh verloren hatten, profitierte, nahm man ihm übel“, führt er in seinem Bericht aus.

Abdecker und ihre Familien sind von ihren Dorfgemeinschaften oft ausgegrenzt worden

Er zitiert die Historikerin Gisela Wilbertz (1981): „Sie (Die Abdecker, Anm. d. Red.) besaßen keine komfortablen Häuser... In der Schule wurden ihre Kinder oft nicht geduldet, und in der Kirche waren sie in die letzte Reihe verbannt. Es kam vor, daß niemand bei ihren Kindern Pate stehen wollte und ihre Trauung nicht im Gotteshaus vollzogen werden konnte. Ihr Begräbnis fand bei Nacht und Nebel ohne Sang und Klang durch die eigenen Leute statt, da niemand ihren Sarg tragen wollte, und bis weit ins 19. Jahrhundert herrschte die Meinung, daß ein jeder einem Abdecker geleisteter Dienst Schande bringe.“

Das Wort Abdecker leitet sich von „abdecken“ ab, also dem Abziehen der Lederhaut und des Felles. Auch Pferdehaare wurden genutzt, wie der Leser in Kratzsch Bericht erfährt. Zum Beispiel für Polsterzwecke, bei der Herstellung von Lehmwänden oder für Violinbögen.

Weitere neue Beiträge in dem digitalen Archiv handeln zum Beispiel von den kirchlichen Verhältnissen im Kirchspiel Twistringen 1651-1652 (Bericht des Twistringer Pfarrers Joannes Wantscherer von 1651) oder dem Herrgottschnitzer Hans Wessels, der Kruzifixe geschnitzt hat. Ebenfalls neu: Der Bericht „Um 1600: Der letzte eingesetzte evangelische Pfarrer in Twistringen vor der Rekatholisierung“ sowie Ausführungen zu Höfen im Kirchspiel Twistringen um 1550 und später. ks