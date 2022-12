Der Keksengel aus Marhorst: Heike Lüllmann backt, um anderen eine Freude zu machen

Von: Katharina Schmidt

Mhhh, Lecker! Spritzgebäck aus dem Hause Lüllmann. © Privat

10 Kilo Butter, 10 Kilo Zucker, 20 Kilo Mehl und eine große Portion Herzlichkeit: Heike Lüllmann aus dem Twistringer Ortsteil Neuenmarhorst backt, um anderen Menschen in der Weihnachszeit eine Freude zu machen. In diesem Jahr kamen mehr als 7000 Kekse aus ihrem Backofen.

Twistringen – Nicht alle Engel haben Flügel. Mache haben stattdessen ziemlich viele Keksdosen: Heike Lüllmann aus Neuenmarhorst scheut keine Mühen, um andere glücklich zu machen. Allein in diesem Jahr hat sie rund 7150 Kekse (!) gebacken und an Menschen aus ihrem Umfeld verschenkt.

„Unsere Mama hat immer gesagt, zu Weihnachten soll man Leuten etwas Gutes tun, und das mache ich“, erzählt Heike Lüllmann. Eine Gegenleistung erwartet die 59-Jährige nicht. „Ich will einfach nur ein Dankeschön hören. Mehr will ich gar nicht.“

Das gute alte Rezept der Mutter

Die Marhorsterin setzt auf Altbewährtes: Spritzgebäck, wie es schon ihre Mutter buk. Damals lagerten die Kekse in einer großen Trommel, erinnert sie sich. „Die Trommel war im Kleiderschrank versteckt, damit wir Kinder die nicht finden. Aber irgendwie haben wir sie dann doch gefunden, und dann sind wir da heimlich immer beigegangen, und die Kekse wurden immer weniger und weniger ... Oooh, was haben wir Schimpfe gekriegt.“ Heute schmunzelt sie bei dem Gedanken daran.

Heike Lüllmann backt, um anderen eine Freude zu bereiten. © Katharina Schmidt

Die Jahre zogen ins Land, und Heike Lüllmann wurde selbst Mutter. 1991 fing sie an, für ihre Tochter zu backen. „Und dann habe ich gedacht: Dem kannst du noch eine Freude machen, und dem kannst du noch eine Freude machen, und dem auch noch... und so ist das mit den Jahren immer mehr geworden.“ Sie begann, Kekse für Verwandte zu backen, für Freunde, Nachbarn, Junggesellen oder Verwitwete. Oft stellt sie die Kekse einfach still und leise vor die Haustür.

Auch die Redaktion durfte das Spritzgebäck mal probieren. Das Geschmacksurteil: Lecker! Heike Lüllmann greift selber aber viel lieber zu Deftigem. „Ich mag die Kekse noch nicht mal gerne, ich bin überhaupt kein Süßigkeitenesser.“ Sie winkt ab. „Ich freu mich einfach, wenn andere sich freuen.“

Man nehme – neben dieser großen Portion Herzlichkeit – unter anderem noch zehn Kilo Butter, zehn Kilo Zucker, 20 Kilo Mehl und 40 Eier. So viel hat Heike Lüllmann seit Anfang November verarbeitet. „Ich kann das am besten, wenn mein Mann nicht da ist, dann habe ich am meisten Zeit“ , sagt sie. An Samstagen schmeißt sie dann das Radio in der Küche an, holt die Wurstmaschine raus, mit der sie den Teig in Form bringt, und macht sich routiniert ans Werk.

Rund 100 beschenkte Leute

Rund 40 Keksdosen hat sie in diesem Jahr gefüllt. Außerdem hat sie erstmals 55 Tüten mit jeweils 30 Keksen an die Mitglieder der vier Sportgruppen, in denen sie aktiv ist, verteilt. Macht unterm Strich fast 100 Beschenkte.

Einer dieser vielen Menschen hat sich per E-Mail an die Kreiszeitung gewandt, um auf den „Keksengel aus Marhorst“ und sein außergewöhnliches Tun aufmerksam zu machen. In der Mail heißt es: „Diese Beschenkungen zaubern in viele Gesichter ein glückliches Lächeln. Besonders in den vergangenen Jahren, als wir durch Corona eingeschränkt waren.“