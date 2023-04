Der Herrgottschnitzer aus Twistringen: Die Geschichte von Franz Wessels

+ © Privat Detaillierte Arbeit. © Privat

Franz Wessels war als „Herrgottschnitzer von Twistringen“ bekannt. Er fertigte unter anderem Kruzifixe für die Ausstattung katholischer Häuser und Hofstätten. Schon in jungen Jahren fiel sein Talent auf. Seine Lebensgeschichte ist auch geprägt durch den Krieg.

Twistringen – Schon in jungen Jahren fiel Franz Wessels’ Talent auf. Später schnitzte er Kruzifixe für die Ausstattung katholischer Häuser und Hofstätten. Über den „Herrgottschnitzer“ von Twistringen. Twistringens Stadtarchivar Friedrich Kratzsch hat die Geschichte des Kunstschaffenden aufgearbeitet und in dem Schriftstück „Franz Wessels (1899 bis 1996) – eine Würdigung“ festgehalten. „Franz Wessels wurde am 1. Februar 1899 in Stelle bei Twistringen geboren“, beginnt er darin zu erzählen. Der Junge habe die Volksschule in Stelle besucht und sei anschließend in die Zimmermannslehre bei seinem Vater gegangen.

„Die Familie betrieb auch eine kleinere Landwirtschaft. Mit 18 oder 19 Jahren schnitzte der 1899 Geborene für Onkel und Tante ein Kruzifix. Bereits in der Schule war sein Talent aufgefallen, sodass ein Lehrer den Eltern den Rat gab, man solle entsprechend seinem Talent ihn etwas lernen lassen. Es ging um den Beruf des Bildhauers, den Vater Wessels allerdings als brotlose Kunst ansah. Der Erste Weltkrieg kam hinzu und verhinderte ohnehin die angedachte Ausbildung in Osnabrück“, führt Kratzsch aus.

+ Franz, Wilhelm, August und Georg Wessels (v.l.) in Brasilien. © Privat

Und weiter: „Franz Wessels wurde als Soldat im Krieg verwundet. Am 23. Oktober 1923 wanderten dann vier Wessels-Männer – Sohn Franz sowie dessen Brüder August, Georg und Willi per Schiff ,Köln‘ nach Brasilien aus, wo sie zunächst in Sao Paulo und später dann in Blumenau ihr Glück suchten. Die belastende Nachkriegsinflation in Deutschland dürfte dazu geführt haben.“

Franz habe in Brasilien den Treppenbau erlernt. Dort, in Südamerika, sei er an Malaria erkrankt, „woran er noch jahrelang leiden sollte. Die Wessels-Brüder kehrten mit dem Dampfschiff ,Berlin‘ Richtung Heimat zurück. Sie meldeten sich am 6. Mai 1928 nach Stelle zurück und fielen dort auf: ,Da kommen welche mit Lackschuhen!‘ (...)

Franz Wessels heiratete am 6. Mai 1930 die gut sechs Jahre jüngere Haustochter Catharina Elisabeth Gevers aus dem zu Stelle gehörigen Bockelskamp. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor. Die Familie wohnte seit der Heirat im Neubau Mittelstraße 14 in Twistringen. Im Obergeschoss des Hauses konnte der Ehemann seiner Passion freien Lauf lassen. Dem Brotberuf Zimmermann blieb er treu. Bald sollte er im Twistringer Raum als ,Herrgottschnitzer‘ bezeichnet werden, da er anfänglich hauptsächlich Kruzifixe für die Ausstattung katholischer Häuser und Hofstätten schnitzte.“

Franz Wessels arbeite laut Stadtarchivar Kratzsch mit Sägen, Beitel, Hammer, Drahtbürsten, Schleifmitteln und Schnitzmesser. In der Regel habe Wessels Lindenholz benutzt, ein recht weiches und so gut wie rissfreies Holz.

Mitte der 1950er-Jahre ging Wessels aufgrund einer Kriegsverletzung, einem Splitter im Rücken (nicht operabel), frühzeitig in Rente. „Zur sinnvollen Lebensgestaltung verfolgte er immer noch die künstlerischen Interessen“, schreibt Kratzsch. Weiter heißt es in seiner Würdigung: „Von 1940 bis 1945 war Helmut Hermann Wittler Kaplan in Twistringen, ehe er 1957 Bischof von Osnabrück wurde. In dieser späteren Zeit könnte sich der Bischof an den Schnitzkünstler erinnert haben, sodass er Wessels ein großes Kreuz oder gar mehrere Großkreuze in Auftrag gegeben haben soll. So jedenfalls die Angabe von Helmut Wessels, Twistringen. Leider gibt es hierzu keinen Nachweis – weder im Bistumsarchiv noch im Bistumsmuseum Osnabrück.

+ Ein Kruzifix von Franz Wessels © Stadtarchiv

Ab Ende der 1950er-Jahre erhielten alle Klassenräume der neuen Katholischen Volksschule an der Hohen Straße Kreuze mit Korpora aus der Hand von Franz Wessels. Eine Verkäuferin Wessels´scher Holzschnitzereien war um 1960 Fräulein Feldkamp, die Haushälterin von Kaplan Brouwers, der ein paar Jahre bis 1963 in Twistringen wirkte. Seine Haushälterin bot Hochzeitspaaren zur Auswahl dreierlei an: ein Kruzifix, ein Holzrelief mit dem Motiv ,Betende Hände‘ von Albrecht Dürer und ein geschnitztes, circa 16,5 Centimeter hohes Weihwasserbecken mit den Initialen JHS (Jesus Heiland Seligmacher). Natürlich verdiente Franz Wessels auch an den Verkäufen.

Beim Erweiterungsbau der katholischen Kirche am Ort Ende der 1960er-Jahre sollte im Sakralbau der Kreuzweg neu gestaltet werden. Der Kirchenvorstand favorisierte hierfür Franz Wessels. Auch in der Gemeinde fand Wessels allerhand Befürworter – womöglich auch aus Kostengründen. Pastor Grothaus (...) setzte sich jedoch durch und bemerkte, das mache ein renommierter Künstler.“

+ Franz Wessels im Jahr 1995. © Privat

Abschließend schreibt Kratzsch über den „Herrgottschnitzer“: „Der Twistringer Frührentner machte übrigens keine Werbung für sein Kunstschaffen. Franz Wessels war bescheiden und von ruhiger Art. Er liebte die Natur. Schon frühmorgens machte er entsprechende Spaziergänge. Seine Sehfähigkeit nahm um 1980 ab, sodass er seine Kunst aufgeben musste. Im hohen Alter schloss er am 11. Februar 1996 für immer seine Augen.“

Den ungekürzten Text „Herrgottschnitzer Franz Wessels (1899 - 1996) – eine Würdigung“ ist im digitalen Stadtarchiv zu finden.