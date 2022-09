Der Herbst in der Alten Ziegelei

Ana Popovic kommt zwei Wochen eher als geplant nach Twistringen. © Marco van Rooijen

Die Freunde der Alten Ziegelei präsentieren im Herbst ein abwechslungsreiches Programm mit Poverty‘s No Crime, John-Lennon-Abend, Spitfire und Ana Popovic.

Twistringen – Die Freunde der Alten Ziegelei informieren in einer Pressemitteilung über ihr Herbst-Programm. Hier und da ist es zu Änderungen gekommen.

Bezüglich des Auftritts von Poverty‘s No Crime am 24. September bleibt jedoch alles wie gehabt. Der Blick zurück in die Anfangstage von Poverty’s No Crime reicht bis in das Jahr 1991. Damals begann eine junge Band im Bremer Umland anspruchsvolle und harte, jedoch melodiöse und sehr eigenständige Musik zu spielen. 31 Jahre, 8 Alben und unzählige Auszeichnungen später stehen Poverty’s No Crime nun erneut auf der Bühne der Ziegelei, um ihr 30-jähriges Jubiläum standesgemäß nachzuholen. Supportet werden Poverty‘s no Crime von Deafcon 5. Die Band um Sebastian Moschüring, einem der neuen Eigentümer der Ziegelei in Twistringen, kombiniert Progressive Rock mit großen Gefühlen, einem 70er Synthie Sound und modernen Elementen. Die Tickets kosten 11 Euro.

Für den 2. Oktober laden die Freunde der Alten Ziegelei zusammen mit dem Kulturverein Kurt zu der Lesung „All You Need Is Love“ aus der Biografie John Lennons ein. Die Lesung wird musikalisch von der Band ReCartney, die den Sound der Beatles authentisch rüberbringen, begleitet. Tickets: 21 Euro.

Tito & Tarantula mussten ihre gesamte Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. Ersatzweise wird in der Ziegelei am 15. Oktober Spitfire spielen. Die Münchener Band ist in Twistringen durch Auftritte im Kaktus bekannt. „Frei Schnauze wird hier California Punk, Stadionrock, Americana, Rock ’n’ Roll, Heavy Rock und alles was sonst irgendwie im Kosmos der Gitarrenmusik zu finden ist, in den großen Mixer geschmissen und zum eigenen Süppchen verkocht. Mit diesem Mix haben sich Spitfire nicht nur in Twistringen den Ruf einer sauber geölte Rock ’n’ Roll Maschine verschafft. Keine Playbacks, kein Netz, kein doppelter Boden“, heißt es in der Mitteilung der Freunde der Alten Ziegelei. Tickets: 11 Euro.

Ana Popovic kommt am 11. November nach Twistringen

Um zwei Wochen vorverlegt wird der Auftritt von Ana Popovic. Neuer Termin ist der 11. November. Bruce Springsteen höchstpersönlich bezeichnete Ana Popovic als „eine höllisch gute Gitarristin“. Das bezeugen 12 Alben, 2 DVDs, sieben Nominierungen für die Blues Music Awards und die Tatsache, dass fast alle Alben die Spitze der Billboard Blues Charts erreichten. Dazu touren Ana und ihre sechsköpfige Band unermüdlich und haben insgesamt über 2500 Konzerte auf allen fünf Kontinenten gespielt. Tickets für das Konzert in Twistringen: 22 Euro.

Zur Zeit unterliegen die Veranstaltungen im Herbstprogramm keinen weiteren Einschränkungen durch die Coronapandemie, wobei die Situation für den Herbst laut den Freunden der Alten Ziegelei noch nicht absehbar ist. „Kurzfristige Änderungen können daher nach wie vor nicht ausgeschlossen werden.“

