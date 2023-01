Der hat Pfiff: Walat Almaami ist Nachwuchsschiri beim SC Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Auf dem Platz tanzen alle nach seiner Pfeife: Schiedsrichter Walat Almaami. © Schmidt

Die Fußballsparte des SC Twistringen (SCT) sucht junge Leute mit Pfiff. So wie Walat Almaami. Der 15-Jährige hat im Herbst bei einem Schiedsrichter-Lehrgang mitgemacht. Seitdem ist er der neuste und auch einer der jüngsten Schiris beim SCT. Für alle, die sich ebenfalls vorstellen könnten, Spiele zu pfeifen, startet bald ein neuer Lehrgang.

Twistringen – Walat Almaami hat mit elf oder zwölf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. „Weil alle in meiner Klasse gespielt haben“, erzählt der Twistringer. Seitdem ist er am Ball geblieben. Er kickt als Stürmer oder im Mittelfeld bei der Jugendspielgemeinschaft (JSG). „Vor einigen Monaten hat unser Trainer uns in der Kabine angesprochen und gefragt, ob jemand Schiedsrichter sein will. Da habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus.“

Er hat’s nicht bereut. „Man kann seine eigenen Entscheidungen treffen und sieht so ein Fußballspiel auch mal aus einer anderen Sicht“, sagt er. Natürlich sei es auch schön, sich etwas dazuzuverdienen.

Schiedsrichter bekommen Spesen – und, auch ganz nett: einen Ausweis, der ihnen im gesamten Bundesgebiet freien Eintritt zu sämtlichen Spielen des DFB verschafft.

Als Schiri ist es wichtig, schnell zu reagieren und sich durchsetzen zu können

Als Schiri ist es laut Walat Almaami wichtig, schnell zu reagieren und sich durchsetzen zu können. Nicht immer treffen die Entscheidungen eines Schiris allseits auf Verständnis. „Man kennt es ja auch als Spieler“, räumt der 15-Jährige ein, auch er habe ab und zu mal den Schiedsrichter kritisiert. „Es wird höchstwahrscheinlich auch mal so sein, dass jemand mit einer Entscheidung von mir nicht einverstanden ist. Dann muss man halt schauen, wie man reagiert. Entweder man erklärt es ihm oder man fährt eine klare Linie und macht einfach weiter.“

Ihre ersten Spiele müssen die jungen Schiris nicht komplett alleine bestreiten. Ihnen stehen sogenannte Paten zur Seite. In Walat Almaamis Fall war das Janis Rotermel, der Schiedsrichterobmann des SCT. Rotermel ist seit 2012 Schiri, hat also schon einige Spiele gepfiffen. „Gepöbelt wird immer“, sagt der 27-Jährige gelassen. „Bislang konnte ich aber mit so gut wie jeder Mannschaft nach dem Spiel noch ein Bier trinken.“

Der Zufall brachte Janis Rotermel zum Schiri-Dasein

Dass Janis Rotermel Schiri wurde, war purer Zufall. „Ich hab damals in den Hut gegriffen“, sagt er und grinst. Er kommt aus einem kleinen Verein in Nordrhein-Westfalen, irgendwer musste es damals machen – und das Los traf ihn. Also fuhr er zum Lehrgang. „Und dann machste das erste Spiel, das zweite Spiel, und irgendwann merkst du: Das ist vielleicht doch gar nicht so doof, was du hier tust. Und dann bleibst du dabei.“ Anfangs sei es schon komisch, wenn man auf dem Fußballplatz stehe, „und auf einmal hört jeder auf dich.“

Schiri zu sein bedeutet auch, Verantwortung zu tragen. „Zum einen entscheidest du über das Spiel, aber auch über die Menschen. Mit einer Roten Karte sperrst du Spieler manchmal fünf, sechs Wochen lang und nimmst ihnen das Liebste, das sie vielleicht haben“, sagt der Schiedsrichterobmann.

Bundesweit fehlen Schiris. Rotermels Eindruck ist, dass der Mangel im Landkreis Diepholz nicht so schlimm wie andernorts sei, „aber dennoch fehlt schon einiges, sodass Spiele manchmal nicht angesetzt werden können und die Schiedsrichteransetzer hinterhertelefonieren und fragen müssen: ,Wer kann denn noch irgendwie?‘“

Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung

Der SC Twistringen stellt aktuell acht Schiedsrichter, über weitere würde er sich freuen. Die nächste Schulung des niedersächsischen Fußballverbands im Landkreis Diepholz beginnt am 20. Januar (siehe Infokasten).

Die fünf Lehrgangstage sind aufgeteilt in Präsenzveranstaltungen in Affinghausen und Onlinesitzungen. Das mit den Onlinesitzungen ist laut Janis Rotermel „mit Corona gewachsen. Und man hat es beibehalten, weil es gut ankommt.“

Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen Prüfung mit 30 Fragen. „Wenn man lernt und bei den Sitzungen gut zuhört, ist die auf jeden Fall machbar“, findet Walat Almaami. „Schiedsrichter zu sein macht mir bis jetzt sehr viel Spaß und ich freue mich auch auf die neue Saison.“ Er hat übrigens schon gut abgefärbt auf seinen Trainer. Der will die Schiriausbildung jetzt auch machen.

Schiri-Lehrgang Wer Freude am Fußball hat, mindestens 14 Jahre alt und körperlich fit ist, gerne schnelle Entscheidungen trifft und viel von Fairplay hält, für den ist die Schiedsrichterausbildung genau richtig. Der nächste Schiedsrichterlehrgang des niedersächsischen Fußballverbands im Landkreis Diepholz findet in der Zeit vom 20. Januar bis zum 18. Februar an fünf Lehrgangstagen (manche davon online) statt. Interessierte können sich gern an ihren Verein oder den Schiedsrichterobmann des SCT Janis Rotermel (0162/1995565) wenden. Auf die Teilnehmer kommen keine Kosten zu. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:

www.nfv-diepholz.de/schiedsrichter-werden.html