Weymann und der große Umbau

Von: Sabine Nölker

Henrik und Britta Weymann vor den neuen Lagerräumen. © Nölker

Unternehmen schafft in Twistringen Lagerflächen, Büros und Sozialräume

Twistringen – Die Bäckerei Weymann hat es geschafft. In der vergangenen Woche erfolgte die Inbetriebnahme der neuen Sozialräume als Anbau am Produktionsstandort mitten im Herzen von Twistingen. „Damit sind die ersten beiden Bauabschnitte abgeschlossen“, sagen Britta und Henrik Weymann erfreut. Das familiengeführte Traditionsunternehmen werde in Kürze auch die Erweiterung der Büroräume in Angriff nehmen.

Im Juli 2022 starteten die umfangreichen Umbauarbeiten, nachdem die Bäckerei vor einigen Jahren das Grundstück von Borchers Reisen nach deren Aussiedlung erworben hatte. „Das Gelände nutzen wir nun als Erweiterungsfläche“, so die Weymanns. Gemeinsam mit Architektin Sandra Zurwellen vom Ingenieurbüro Ruppert hatte das Ehepaar Weymann die drei Bauabschnitte für die Schaffung von Lagerräumen, Büros sowie Sozialräumen geplant. Mit dem Umbau hat sich die Lagerfläche, welche seit Anfang des Jahres genutzt werden kann, nun verdreifacht. „Damit können wir den Einkauf besser bündeln und es kommt nicht zu Engpässen“, erklärt Henrik Weymann.

Neben Mehl, Butter, Eiern, Hefe und Salz lagern dort nun auch Kürbiskerne, Mohn, Sesam sowie alles andere, das die Bäckerei für die Herstellung ihrer Brot- und Backwaren benötigt.

Zusätzliche Fläche umfasst 700 Quadratmeter

Der gewonnene Platz sorgt für optimierte Arbeitsabläufe in der Produktion und Lagerhaltung. Auch die Herstellung von Brot und Brötchen sowie von Feinbackwaren wie Kuchen und Croissants konnten so räumlich getrennt werden.

Insgesamt wurde eine zusätzliche Fläche von 700 Quadratmetern geschaffen. „Die alten Sozialräume aus den 1990er Jahren wurden durch neue und moderne Räumlichkeiten ersetze“, so Britta Weymann. „Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen.“ Neben einer modernen und lichtdurchfluteten Küche wurden großzügige Umkleidekabinen mit Duschen sowie eine große Außenterrasse geschaffen.

In Kürze startet Weymann den Umbau der Büros

„Schon bald startet auch die Erweiterung des Büros“, kündigt Henrik Weymann an. „Bis zu zwölf Personen arbeiten gleichzeitig im Büro und da sind die bestehenden Räume, die früher als Wohnung genutzt wurden, einfach zu klein geworden.“ Das Büropersonal ist für 18 Filialen und mehr als 300 Angestellte zuständig, wovon knapp ein Viertel in der Zentrale an der B51 in Twistringen arbeitet. Neben weiteren Büros sollen in dem Erweiterungsbau auf dem Dach der Backstube zwei großzügige Besprechungsräume entstehen sowie ein 40 Quadratmeter großer, multifunktionaler Raum für Schulungen. „Im letzten Jahr haben wir viel in die Modernisierung und Erweiterung der Technik investiert“, fährt der Bäckermeister fort. „Zum Beispiel in eine 50-Tonnen-Siloanlage für das Mehl, Vergrößerung der Ofenanlage oder eine komplette Erneuerung der EDV- und Kassensoftware.“ Die Erweiterung der Bestands-PV-Anlage steht auch auf der Agenda für die nächsten Monate. „Der Bau erfolgte hauptsächlich durch Twistringer Unternehmen, mit denen wir zum Teil schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten“, so Weymann weiter. Das sei in den letzten Monaten teilweise eine große Herausforderung gewesen, da alle Arbeiten im laufenden Betrieb erfolgen mussten.

„Während wir in den letzten Jahren immer eine neue Filiale pro Jahr eröffnet haben – und das auch in der schwierigen Coronazeit – haben wir in diesem Jahr in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und somit in unsere Mitarbeiter investiert“, fügt Britta Weymann hinzu. Dem Team der Bäckerei Weymann dürfte also auch in nächster Zeit nicht langweilig werden.