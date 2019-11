Vom Deppen zum Helden der Nation

Eberhard Gienger berichtet beim CDU-Bürgerdialog über das Ehrenamt und regt Mentorenprogramme an

+ Der frühere Kunstturner Eberhard Gienger lädt Axel Knoerig zum Fallschirmsprung ein. Foto: Martin Möhring

Twistringen - Von Martin Möhring. Positive Nachrichten zur Stärkung des Ehrenamtes überbrachten Eberhard Gienger und Axel Knoerig am Freitagabend in Twistringen beim Bürgerdialog des CDU-Stadtverbands. Die beiden befreundeten CDU-Bundestagsabgeordneten wirkten maßgeblich an der Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 240 auf 300 Euro pro Monat mit, hieß es. „Eine klare und starke Botschaft zur Stärkung des Ehrenamtes“, sagte Knoerig in seinen einführenden Worten. „Wir sollten das Ehrenamt aber nicht nur auf den Sport reduzieren.“