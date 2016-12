„Denn will ick man een Oog riskiern“

„Brenndorf“ Twistringen an der Spitze in der Region / Viele Geschichten ranken sich ums Schwarzbrennen / Besatzer als Abnehmer

+ Eine Zeichnung aus dem Fundus des Stadtarchivs. - Foto: Stadtarchiv Twistringen

Twistringen - Von Heiner Büntemeyer. Obgleich die Zeit der illegalen Schnapsbrennerei seit Jahrzehnten vorüber ist, gilt Twistringen bei überraschend vielen Menschen noch immer als „Brenndorf“. Dabei brannten die Bewohner anderer Dörfer und Städte im Landkreis auch illegal Schnaps. Aber Twistringen hatte bei dieser Produktion offenbar eine Spitzenstellung.

Stadtarchivar Friedrich Kratzsch liefert dafür die Erklärung. Da die landwirtschaftlich genutzten Flächen in den Bereichen der Twistringer Feldmark aus guten, ertragreichen Böden bestanden, war der Anbau der anspruchsvolleren Zuckerrüben möglich. Auf schwächerem Boden wurden eher Futterrüben oder Kartoffeln angebaut, wobei auch aus Kartoffeln ein hochprozentiger Schnaps gebrannt werden kann.

Schon seit 1938 gab es in Twistringen eine Trocknungsgenossenschaft, in der Zuckerrüben gehäckselt und anschließend getrocknet wurden. Fünf Zentner – damals wurde noch in Zentnern (50 Kilogramm) gerechnet – ergaben etwa einen Zentner süße Rübenschnitzel, aus denen Sirup hergestellt wurde. Die Rüben wurden aber vorwiegend als Schweinefutter an die Landwirte abgegeben. Nicht alle Rüben kamen bei den Schweinen an. Viel gelangten zu den privaten Schnapsbrennern. „Etwa in jedem dritten Haushalt in Twistringen wurde damals Schnaps gebrannt“, schätzt Kratzsch den Umfang dieser „Heimarbeit“. Der Schnaps soll von besonders guter Qualität gewesen sein.

Gelernt hatten die Twistringer das Schnapsbrennen angeblich von russischen oder serbischen Kriegsgefangenen. Allerdings war die Destillationsanlage mit fachkundiger Unterstützung durch die Klempner auch relativ einfach herzustellen.

Ein Topf wurde mit Rübenschnitzeln, Hefe und Wasser gefüllt. Wo Hefe fehlte, wurde sie durch Rhabarber ersetzt. Diese Mischung wurde erhitzt. Der verdampfende Alkohol wurde durch Kühlung verflüssigt, in einem Behälter gesammelt, und tropfte dann in die Flaschen. Um den ärgsten Rübengeschmack zu beseitigen, lief das Gebräu häufig durch Kohlefilter, der den damals noch reichlich vorhandenen Gasmasken entnommen wurden.

Damit auch die Schweine zu ihrem Recht kamen, wurde an sie anschließend die Schlempe, also die ausgekochten Schnitzel verfüttert, was bei nicht vollständig ausgekochter Schlempe beim Borstenvieh zu seltsamen Verhaltensweisen führte.

Flasche Schnaps für 150 Reichsmark

Es war ein lohnendes Geschäft. Wie der Stadtarchivar berichtet, betrug der Nettoverdienst eines Arbeiters, sofern er überhaupt eine Arbeit hatte, rund 250 Reichsmark monatlich, während eine Flasche Schnaps auf dem Schwarzmarkt rund 150 Mark wert war. Die Verdienstspanne war verlockend hoch, denn aus einem Zentner Zuckerrüben ließen sich bis zu zwölf Flaschen Schnaps gewinnen.

Natürlich war das Schnapsbrennen verboten. Aber die Gefahr, entdeckt zu werden, war relativ überschaubar, zumal auch die Gendarmen den Geschmack des Schnapses wohl zu schätzen wussten. Es heißt, dass selbst englische Besatzungstruppen als Abnehmer galten, die den Schnaps mit Genehmigungen zum Betreiben eines Autos oder Bezugsscheine für Bezin bezahlten.

Friedrich Kratzsch hat mit Twistringer Bürgern gesprochen, die sich noch an diese Zeiten erinnerten und ihm viele Anekdoten erzählten. Fritz Bösking berichtete von einem Landwirt aus dem Steller Ortsteil Weyhe, den man vor der Gefahr der Erblindung durch Methylalkohol gewarnt hatte. Bevor der das Schnapsglas leerte soll er entgegnet haben: „Denn will ick man een Oog riskiern.“

Heinrich Hamann erinnerte sich daran, dass eine Familie in der Steinstraße nach dem Fund einer Brennanlage und Hochprozentigem zu einer Geldstrafe von 800 Reichsmarkt verurteilt wurde und die Mutter völlig ratlos war, wie es in der Familie weitergehen sollte. Worauf ihr Ehemann ganz locker blieb und meinte: „Nu mööt wi erst recht wieter brennen.“

Nach der Währungsreform 1948 hatte der Selbstgebrannte seine Funktion als Tauschmittel und Geldersatz verloren. Allerdings brachte man bei privaten Festen noch lange den selbst Gebrannten mit, zahlte dem Wirt ein so genanntes „Korkgeld“ und schenkte den Schnaps dann ungeniert im Lokal aus.

Der offiziell letzte Twistringer Schwarzbrenner wurde im Oktober 1955 von der Zollfahndung entdeckt und 1956 verurteilt. Der Begriff „Brenndorf“ hält sich bis heute.