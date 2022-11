Demonstrationen in Twistringen: Politologin Andrea Röpke beleuchtet Thema

Von: Katharina Schmidt

Nach dem Vortrag: Andrea Röpke (Mitte) zusammen mit Johanna Helfer (l.) und Katharina Warrelmann von der GEW. © Schmidt

Die renommierte Journalistin und Politologin Andrea Röpke referierte auf Einladung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Twistringen zu dem Thema: „Die neuen Gesichter des Rechtsextremismus in Niedersachsen.“

Twistringen / Landkreis – Immer wieder montags kommt die AfD in Twistringen zu Demos unter der Parole „Unser Leben muss bezahlbar bleiben“ zusammen. Und jede Woche stehen nicht weit davon entfernt Gegendemonstranten, unter anderem aus den Reihen des Bündnisses „Wir sind mehr“, die ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus setzen wollen.

„Seit Mitte Juli gibt es Menschen, die sich engagiert den Rechten entgegenstellen“, hob Katharina Warrelmann, Vorsitzende des Kreisverbands Diepholz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Donnerstagabend im Twistringer Gasthaus Zur Penne hervor. Damit leitete sie im Anschluss an eine Mitgliederversammlung der GEW zu einem öffentlichen Vortrag der renommierten Journalistin und Politologin Andrea Röpke über. Röpke referierte auf Einladung der Gewerkschaft zu dem Thema: „Die neuen Gesichter des Rechtsextremismus in Niedersachsen.“

Seit Monaten wird in Twistringen demonstriert. Dieses Bild entstand im September. © Martin Hefkaluk

„Wir haben es nicht mehr mit den klassischen Rechten mit Springerstiefeln und Glatze zu tun“, verdeutlichte die Politologin. Sie wurde von der GEW Niedersachsen in diesem Jahr für ihr Engagement gegen Machenschaften extremer Rechter mit dem Preis „Courage gegen Rechts“ ausgezeichnet.

Zu Beginn ihres Vortrags ging Röpke auf verschiedene Demonstrationen ein. Auch auf die in Twistringen. Die verbalen Aggressionen, die sie dort bei Leuten, die unter der Flagge der AfD laufen, vernommen habe, „die haben schon einiges getoppt“, sagte sie.

Polizeisprecher Thomas Gissing berichtet auf Anfrage: Straftaten habe die Polizei bisher in Zusammenhang mit den Demonstrationen keine aufnehmen müssen. Die Demos seien bisher friedlich verlaufen, wenngleich es Wortgefechte gegeben habe. Die Polizei ist jede Woche mit vor Ort, um die Demonstrationen mit Blick auf den Straßenverkehr abzusichern.

Zahl der Gegendemonstranten geht zurück

Zu Höchstzeiten war die Gruppe der Gegendemonstranten rund 100 Personen stark, während bei der AfD circa 40 Demonstranten marschierten. Inzwischen ist das Verhältnis gekippt, da die Zahl der Gegendemonstranten abgenommen hat – zur Sorge derjenigen, die sich Woche für Woche mit Plakaten an der B51 hinstellen, auf denen Aufschriften wie „Soziale Kämpfe ohne Nationalismus“ prangen. Sie wünschen sich, dass sich mehr Menschen positionieren.

In ihrem Vortrag ging Röpke auf Erscheinungsbilder von Rechtsextremismus, Proteste, Ideologien und Strategien ein. So würden Rechte systematisch die Geschichte verzerren und Begriffe vereinnahmen. Als Beispiel nannte sie Personen, die bei Corona-Protesten in Deutschland Judensterne mit der Aufschrift „Ungeimpft“ trugen oder ein Banner mit der Aufschrift „Die Inzidenz liegt mittlerweile bei 1933“ hielten. Es sei legitim, Coronamaßnahmen zu kritisieren, verdeutlichte Röpke – rechtsgesinnte Gruppen hätten jedoch letztlich zum Ziel, zu radikalisieren und die Demokratie abzuschaffen.

Mitglieder rechtsextremer Gruppen seien gut vernetzt

Rechtsextreme Gruppen seien heterogen, führte Röpke aus. Die Mitglieder verbinde die Skepsis gegenüber Wissenschaft, Medizin und den Staat. Sie würden ein Feinbild und neue Autoritäten suchen. Die Szene propagiere das Recht des Einzelnen. Die Mitglieder seien gut vernetzt, insbesondere über Telegramgruppen. „Wir müssen das Vorgehen der Rechten Szene im Ganzen sehen“, betone die Referentin. Es seien keine Einzelfälle.

An den Vortrag schloss sich eine angeregte Diskussion an – unter anderem über die Notwendigkeit, sich auch auf der Gegenseite gut zu vernetzen und den Wunsch nach mehr Widerstand aus der Politik. Ein Besucher brachte das Argument ein, dass rechte Parolen angesichts der Sozialen Ungerechtigkeit auf fruchtbaren Boden fielen. Deswegen müsse die Soziale Ungerechtigkeit bekämpft werden. Röpke widersprach nicht, verdeutlichte aber, dass Rechtsextremismus ein gesamtgesellschaftliches Problem sei.