Twistringen - Von Theo Wilke. Die Demokratie ist kein Selbstläufer; sie benötigt engagierte Bürger, sagt die neu gewählte CDU-Stadtverbandsvorsitzende Anja Thiede. Und die Twistringer Haupt- und Realschule muss unbedingt Ganztagsschule werden. Im Interview äußert sich Thiede auch zum Kompromiss in Berlin für die Grundrente. Dies sei eine wichtige Maßnahme gegen die Altersarmut.

Frau Thiede, nach einem halben Jahr als kommissarische Chefin sind Sie einstimmig zur neuen Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes gewählt worden. Wie viele Mitglieder hat der Verband zurzeit, und machen Sie sich - wie in anderen Parteien und Verbänden - Sorgen um den politischen Nachwuchs und überhaupt um die Mitgliederentwicklung?

Der CDU Stadtverband hat aktuell 90 Mitglieder. In den letzten Jahren konnten wir erfreulicherweise neue Mitglieder begrüßen. Aber über die demografische Entwicklung und die kritische Einstellung von Bürgern zu den Parteien insgesamt mache ich mir schon Gedanken. Ich sehe es als meine durchgehende Aufgabe, deutlich zu machen, dass die Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern engagierte Bürger benötigt.

Welche Ziele haben Sie sich für die kommenden Jahre gesteckt, wo setzen Sie persönlich die Schwerpunkte und warum?

Mein Ziel ist es, dass unsere Arbeit, unsere Aktivitäten und Veranstaltungen von der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden. Zudem arbeite ich daran, attraktive Themen und Referenten für unsere Veranstaltungen zu finden. Bei der Auswahl der Themen ist es wichtig, zu erkennen, was den Leuten auf den Fingern brennt. Mir ist es wichtig mit den Bürgerinnen und Bürgern im Dialog zu bleiben und damit auch die Schnittstelle zur Ratsfraktion zu bilden.

Ist der Stadtverband für die Zukunft gut aufgestellt oder wo sehen Sie Defizite, die dringend beseitigt werden müssen?

Die Mitgliederentwicklung sprach ich schon an, sowie die öffentliche Wahrnehmung unserer Arbeit. Wir müssen mit der breiten Öffentlichkeit mehr in den Dialog kommen. Unser Medienauftritt sollte auch verbessert werden.

Was beschäftigt Sie an Twistringer Themen am meisten, auch im Gespräch mit der Stadtratsfraktion?

Das Thema Kinderbetreuung und Bildung ist und bleibt ein wichtiges Thema. Der Ausbau der Grundschule mit Sporthallen, der Neu- und Umbau des Schulzentrums sind aktuelle Baustellen. Wir müssen noch daran arbeiten, die Beteiligten zu überzeugen, dass die Haupt- und Realschule zu einer Ganztagsschule weiterentwickelt wird. Wie die Sanierung der B 51 mit Fuß- und Gehwegen umgesetzt wird, beschäftigt uns ebenfalls. Eine möglichst barrierefreie Innenstadt und der optische Eindruck des Bahnhofsgebäudes mit dem Umfeld sind ebenfalls zu nennen.

Was halten Sie vom Vorstoß des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, den reinen Männervereinen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen – mit Blick auf den Twistringer Schützenverein?

Der Twistringer Schützenverein ist kein reiner Männerverein, es sind zur Zeit 38 weibliche Mitglieder im Verein. Der Verstoß ist nicht neu, sondern geltendes Recht, und daher ist nach meinen Informationen der Twistringer Schützenverein seit über zehn Jahren nicht mehr gemeinnützig. Außerdem wäre es toll, wenn das geltende Recht überall gleich angewendet werden würde.

In Berlin hat sich die Große Koalition auf einen Kompromiss in Sachen Grundrente verständigt. Ist das für Sie der richtige Weg und wie diskutieren Sie dies mit Ihren Mitgliedern an der Basis?

Endlich hat sich die Große Koalition auf einen Kompromiss für die Grundrente geeinigt. Damit ist eine wichtige Maßnahme gegen die Altersarmut für Rentnerinnen und Rentner beschlossen, die lange gearbeitet haben. Nach meinem Eindruck befürworten viele Bürgerinnen und Bürger, dass Menschen mit einem hohen Einkommen, beispielsweise aus Kapitalvermögen, die Grundrente nicht erhalten sollen.