Death Metal auf dem Dorf: Scythe Beast wieder live auf der Bühne

Bereit, die Welt zu erobern: die Mitglieder von Scythe Beast. © Wolframm

Scythe Beast spielt wieder live. Die Death-Metal-Band kann nach der Corona-Pause wieder die Bühne rocken – und einen neuen Proberaum in der Alten Ziegelei beziehen.

Twistringen – Death Metal? Das Klischee ist klar: Wer Tod und Teufel besingt, das müssen schwarz gekleidete, grimmig dreinschauende Typen sein. Depressiv und wortkarg. Versunken in Traurigkeit, schlechte Stimmung und düstere Musik. Trifft das auf die Bandmitglieder von Scythe Beast zu?

Scythe Beast wieder live: Neuer Proberaum in der Alten Ziegelei in Twistringen

Der Raum, in dem Sven Stoppelberg, Frank Schwenker, Hendrik Schelenz und Andreas „Theo“ Tegeler-Schmedes sich in die Sofas lümmeln, sieht aus wie Omas gute Stube. Beige Polstermöbel, ein alter Büffetschrank, auf dem Tisch liegt eine Vinylplatte. In der Alten Ziegelei in Twistringen haben die Musiker seit einigen Wochen ihren Proberaum – mit dem Eigentümerwechsel entstand die Möglichkeit, sich hier einzumieten.

„Die Location ist der Hammer“, sagt Sven Stoppelberg, der in Rehden wohnt. Das Klischee „wortkarg“ trifft auf den 50-Jährigen, der das Projekt Scythe Beast schon vor zehn Jahren ins Leben rief, in keiner Weise zu. Um einen Spruch ist er nie verlegen. Dass klar ist, dass in Twistringen Death Metal eine Ausnahme ist, sagt er zum Beispiel – Haake Beck mache einfach zu träge. Zwischen den flotten Sprüchen ist aber tatsächlich noch Platz für tiefere Gespräche. Zum Beispiel über die Entwicklung der Band. 2012 sollte es eigentlich nur ein besonderes Geburtstagsständchen für einen Kumpel geben, das war für Sven Stoppelberg der Beginn des Projekts.

Er, der Gitarrist, bastelte im Studio an den Stücken. Gemeinsam mit Sven Koop-Meyer aus Barnstorf (zusammen seien sie die „geschmierte Achse des Bösen“) setzte er Musikschnipsel wie Bausteine zu ganzen Songs zusammen. Zunächst spielte Stoppelberg auch die anderen Instrumente selbst ein, sogar die Gesang-Parts. Das Schlagzeug kam virtuell mit rein. Dann holten sich die Musiker „Theo“ Tegeler-Schmedes aus Twistringen für das Schlagwerk mit ins Boot. 2016 brachten sie ihre erste Platte heraus, digital abrufbar auf der Plattform Bandcamp.

Richtig ernst wurde es dann mit der Anfrage, ob die Musiker ein Konzert in Neuenkirchen-Vörden spielen würden. Das war 2019 – „die Initialzündung“, sagte Sven Stoppelberg. Scythe Beast war vom Studio-Projekt zur Liveband geworden, mit an Bord war dann auch Gitarrist Frank Schwenker, der mittlerweile ebenfalls in Twistringen wohnt. „Und dann wollten wir die Welt erobern.“

Hätte vielleicht geklappt – wäre nicht Corona gekommen. Geplante Konzerte wurden immer wieder verschoben und irgendwann abgesagt. „Vor lauter Langeweile“ brachte die Band 2021 die zweite Platte heraus, wieder digital vertrieben. Und das dritte Album ist schon in Arbeit.

Scythe Beast will die Welt erobern: Rezensionen in Metal-Zeitschriften positiv

Auftrieb haben dabei sicherlich die Reaktionen gegeben. Die Rezensionen selbst in großen deutschen Metal-Zeitschriften waren richtig gut, „da stand nichts Schlechtes drin“, erzählen die Männer stolz. Und auch mit der Eroberung der Welt kann es jetzt weitergehen: Die Band steht wieder auf der Bühne. Nach zwei Auftritten im September und Oktober kommen sie am 26. November ins „Jozz“ in Sulingen, am 2. Dezember im Rahmen des „Metal Mosh“ in den Club „Number One“ in Uelzen. Als Gastsänger ist dann Gregor Pfau aus Hannover mit auf der Bühne, den die Band nach einem Aufruf in den sozialen Netzwerken gefunden hat.

Dass das, was jahrelang nur ein Studio-Projekt gewesen ist, auch auf der Bühne funktioniert, wissen die Bandmitglieder nun. Und räumen mal wieder mit Klischees auf: „Auf Death-Metal-Konzerten herrscht die beste Stimmung ever“, sagen sie. „Wir beschwören auf der Bühne Teufel und Apokalypse, aber vor der Bühne steht ein Haufen superfröhlicher Partyfreaks, schwarz und bärtig, liegt sich in den Armen und geht gemeinsam ein Bierchen trinken“, beschreibt es Bassist Hendrik Schelenz aus Völkersen, jüngster Neuzugang der Band. In die Musik müsse nicht zwanghaft eine Message gebracht werden, vielmehr sieht er sie als Ventil – „wir machen zusammen Party und bekommen den Kopf frei“.

Fröhlich sind sie also, freundlich, hilfsbereit – doch manchmal wird die Stimmung auch schlecht. Dann nämlich, wenn die Veranstaltungssituation zur Sprache kommt. „Leute, geht auf Konzerte, auf kleine Festivals!“, fordern die Bandmitglieder. Die Eventbranche, durch Corona stark gebeutelt, kommt nur schwer wieder auf die Beine. Veranstaltungen werden wegen schlechter Vorverkaufszahlen abgesagt. Zwar sei früher der größte Verkauf bei kleinen Konzerten auch über die Abendkasse gekommen – aber was, wenn keiner kommt? Wirtschaftliche Reinfälle kann sich momentan kaum ein Veranstalter erlauben.

Doch dieses besondere Konzert-Erlebnis – für Band und Besucher – das ist eben unvergleichlich. „Da stehen Leute vor der Bühne, da kommt was zurück, und wenn das Zusammenspiel auf der Bühne klappt – dann macht es richtig Spaß“, beschreibt es Hendrik Schelenz. „Es gibt Sachen, die kloppen dich weg“, ergänzt Sven Stoppelberg – sowohl auf der Bühne als auch im Proberaum.

Wenn beispielsweise zwei Musiker zeitgleich das gleiche Lied anstimmen, ohne sich abgesprochen zu haben. Wenn Songs, die im Studio zusammengebastelt wurden, mit der Band funktionieren. „Es gibt Momente, da stehst du im Proberaum und bekommst eine Gänsehaut – ich würde es stellenweise fast mit Sex vergleichen“, schwärmt Sven Stoppelberg.

Oder wenn da ein Typ, ein „ausgewachsener Rüde“, vor der Bühne steht und heult – „du kannst mit der Musik Emotionen transportieren und bekommst Emotionen wieder“. Da steigt doch die Lust auf Live-Musik – Ende November ist in Sulingen dann die Gelegenheit, Scythe Beast auf der Bühne zu sehen.