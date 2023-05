Das Ziegelei Open Air gibt Nachwuchs-Talenten eine Bühne

Broken Eardrum machen den Anfang beim Ziegelei Open Air 2023. © Broken Eardrum

2023 stehen wieder viele Nachwuchs-Talente auf der Bühne des Twistringer Ziegelei Open Air. Von der Schulband bis zum Straßenmusik-Duo.

Twistringen – Der Countdown zum 11. Ziegelei Open Air läuft. Nur noch neun Tage, dann geben sich die Musikerinnen und Musiker die „Bühnen-Klinke“ in die Hand. Für einige von ihnen ist es schon ein aufregendes Gefühl, auf der großen Bühne zu spielen. Und das vor hoffentlich vielen Gästen. Denn die Newcomer des ehrenamtlich organisierten Festivals sollten nicht unbeachtet bleiben.

Broken Eardrum kommen erneut aus Timmendorfer Strand nach Twistringen

Als erste Band des diesjährigen dreitägigen Spektakels auf dem historischen Ziegeleigelände stehen die vier Jungs von „Broken Eardrum“ auf der Bühne. Die Newcomer Band vom Timmerdorfer Strand ist in Twistringen jedoch keine unbekannte mehr. Im September 2021 zogen sie beim „Rock die Anna“ die Besucher in ihren Bann. Mit einer Mischung aus Punkrock und Hardrock konnten sie bereits ein Jahr nach ihrer Gründung bei einem Bandbattle überraschend den ersten Platz abräumen. Musikalische Einflüsse kommen unter anderem von Metallica, Green Day, den Toten Hosen und Guns´N´Roses.

The Rookies reisen aus Hoya an. © The Rookies

Aus Hoya reist die siebenköpfige Schulband „The Rookies“ von der Maria-Blumenthal-Oberschule an. Im Februar gehörten die Jugendlichen zu den ausgewählten Bands, die auf dem Bremer Schulrockfestival im Schlachthof auftreten durften. Auch beim diesjährigen ROSA-Wettbewerb präsentierten sich die jungen Musikerinnen und Musiker. Mit einem Mix aus harten Gitarrenriffs, kraftvollen Schlagzeugbeats und tollen Stimmen, die auch mal eine Ballade singen, wollen sie auf dem Ziegelei Open Air am Sonnabend um 16 Uhr überzeugen.

Das Duo Thilda & Jonas spielte bereits im letzten Jahr beim Festival im Hot Oven. Sie gefielen so gut, dass sie in diesem Jahr auf der Main Stage am Sonntag um 13 Uhr den Tag musikalisch einläuten. Die Nienburger haben sich die Sporen bei zahlreichen Straßenmusik-Auftritten verdient. Neben eigenen Songs spielen sie Cover.

Thilda und Jonas waren bereits 2022 beim Ziegelei Open Air dabei. © Thilda & Jonas

Kein Ziegelei Open Air ohne den Kinderchor der Grundschule Am Markt und somit nicht ohne dessen Leiterin Susanne Schröder. Diese hatte im letzten Jahr die Organisatoren mit einem eigens komponierten Ziegelei-Open-Air-Song überrascht. Viele, die bei den ersten Festivals auf der Bühne standen, stehen nun davor und feuern die kleinen Sängerinnen und Sänger kräftig an. Und wenn man genau hinsieht, singen sie auch noch textsicher mit. Der Schulchor ist am Sonntag ab 14.30 Uhr zu hören.

Gleich nach dem Kinderchor betritt Ameel Hotaky die Main Stage. Die 17-jährige Singer-Songwriterin aus Weyhe ist sowohl eine Vollblutmusikerin als auch eine Autodidaktin. Will heißen, sie kann keine Noten lesen und hat sich das Spielen selber beigebracht. Und nicht etwa nur auf einem Instrument, sondern gleich auf fünf. Neben der Gitarre und dem Bass sind es das Schlagzeug, das Klavier und die Ukulele, die sie beherrscht. Und singen kann sie auch. Das möchte sie am Sonntag auch dem Publikum in Twistringen mit eigens komponierten Stücken beweisen.

Nachwuchsmusikerin Ameel Hotaky. © Sigi Schritt

Mit diesen diversen und zum Teil sehr jungen Künstlerinnen und Künstlern beweisen die Freunde der Alten Ziegelei, wie wichtig ihnen die Nachwuchsförderung ist. „Als Kulturverein war es uns immer ein Anliegen, den Nachwuchs zu fördern“, so der Veranstalter. „Also rauf auf die Bühne und los geht’s!“

Einige Nachwuchsbands schafften es in der Vergangenheit nach ihren Gehversuchen auf dem Ziegelei Open Air dann auch, weiter auf sich aufmerksam zu machen.