Grundschule Scharrendorf: Das Verkehrschaos hat sich gelegt

Von: Katharina Schmidt

An der Scharrendorfer Grundschule: Die Verkehrssituation hat sich inzwischen entspannt.

Erfreuliche Nachrichten zur Grundschule Scharrendorf: Die oft diskutierte Verkehrssituation an der Schule hat sich nach dem Rückbau des provisorischen Kindergartens scheinbar entspannt. Das berichtete Ortsbürgermeister Rolf Meyer am Mittwoch in der Sitzung des Scharrendorfer Ortsrats. Außerdem ging es an dem Abend unter anderem um eine beliebte Abkürzung, auf der Autos künftig durch Poller ausgebremst werden.

Grundschule

Auch wenn sich das Verkehrschaos an der Schule weitestgehend gelegt haben sollte, wobei da noch der Winter mit einer voraussichtlich höheren Anzahl von Bringkindern abzuwarten bleibt, wird die Grundschule die Politik weiter beschäftigen. Rolf Meyer rief den angedachten Sporthallen-Neubau neben der Schule in Erinnerung. „Und die Scharrendorfer Schule benötigt natürlich eine Sanierung“, fügte er an.

Straße an der Bahn

Direkt neben den Bahnschienen verläuft eine Straße von Scharrendorf bis zur Steller Straße – eine beliebte Abkürzung in Richtung Bremen. An dieser Seitenstraße der Bahn werden nun Poller aufgestellt, um Autofahrer auszubremsen. Dahinter steckt die Absicht, Fußgänger, Radfahrer und die bereits ziemlich demolierten Straßenkanten zu schützen. „Da wird manchmal ganz schön gejagt“, meint Meyer.

Nicht alle im Ortsrat stehen so sehr hinter den neuen Pollern wie der Ortsbürgermeister. Christoph Scholz merkte an, dass für viele Menschen der Arbeitsweg länger dauern werde, weil Autos auf einer Straße, auf der keine besondere Gefahrensituation herrsche, auf 20 bis 30 Kilometer pro Stunde ausgebremst würden.

Glasfaser

Vonseiten der Stadtverwaltung war der Erste Stadtrat Harm-Dirk Hüppe vor Ort. Er teilte bezüglich des Breitbandausbaus mit, dass einige Baufirmen hinterherhängen würden. Der flächendeckende Ausbau der weißen Flecken durch Nordischnet verzögere sich deshalb „um etwa ein Jahr“. Weiße Flecken sind Gebiete mit Übertragungsraten unter 30 Mbit/s.

Straßen und Wege

Die Ortsräte sind angehalten, Straßen für das Straßensanierungsprogramm vorzuschlagen. Das Scharrendorfer Gremium nannte in diesem Zusammenhang die Straße Haselkamp, die Kornblumenstraße, Zum Bulten sowie die Seitenstraße der Bahn.

Der Ortsrat fordert die Erhöhung von Mitteln für Straßenunterhaltung. Laut Hüppe ist es momentan jedoch schwierig, vorhandenes Geld überhaupt auszugeben – Fachkräftemangel. Die ausführenden Firmen hätten gar nicht so viele Kapazitäten.

Bereits in trockenen Tüchern ist die Sanierung des Paradiesweges. Im März 2023 soll’s losgehen.

Ein Dorn im Auge ist einigen Scharrendorfern eine Absackung auf dem Geh- und Radweg an der Sulinger Straße, die im Zuge von Neubauarbeiten entstanden ist. Die Absenkung soll der Bauherr beseitigen. Meyer findet: Da sollte noch mal nachgehakt werden. Insbesondere im Winter könne die Absenkung zur Gefahrenstelle werden.

Unterhaltungsbudget

Die Ortsräte haben ein Budget für die Pflege von Hecken, Gräben und Schotterwegen. In Scharrendorf legt die Jagdgenossenschaft immer noch einen Teil drauf, das ist aber keine Selbstverständlichkeit. „Wir kommen mit dem Budget hinten und vorne nicht hin“, betonte Meyer. „Früher hat der Schotter nicht so viel Schotter gekostet wie heute.“ Der Ortsrat beantragt, die Ansätze zu erhöhen.

Spielplatz und Blumen

Zwei Themen, die den Ortsrat seit Jahren begleiten, sind der verkommene Spielplatz Alte Schulstraße/Fliederweg und die geplante Blühwiese „Am Ringwall“. Wirklich etwas passiert ist in beiden Fällen noch nicht. Die Blühwiese soll laut Hüppe aber in diesem Monat angelegt werden. Eigentlich sollte das schon im März passieren. Erst durchkreuzte Bodenfrost die Pläne, dann die Brut- und Setzzeit.

Die Spielplatzsituation soll sich im Zusammenhang mit dem geplanten Baugebiet „Am Alten Kirchweg“ verbessern. Allerdings zieht sich das Bebauungsplan-Verfahren in die Länge. Aufgrund kleiner Planänderungen wird eine erneute Auslegung erforderlich werden.

Denkmal saniert

Finanziell gesponsert von der Stadt haben Ehrenamtliche vor dem Denkmal in Scharrendorf neu gepflastert – dafür ging bei der Ortsratssitzung ein Dankeschön raus an Timo Grube, Bernhard Brinkmann, Ernst Diephaus-Borchers und Rolf Meyer.

Anregungen

Der Scharrendorfer Ortsrat hat ein paar Anregungen für den Ortsrat Twistringen: Eine Tempo-30-Zone vor dem Bahnhof und in der Unterführung, das Anlegen eines Fahrradstreifens an der Bahnhofstraße, das Aufbringen eines Piktogramms vor dem Hotel zur Börse und die Beschäftigung mit der Frage: Sind große Werbeplakate an der Fassade des Bahnhofs überhaupt erlaubt?