Schaurig-schön: Unterwegs im Steller Moor

Von: Katharina Schmidt

Die Steller Moorhexe. In dem Kostüm steckt Gaby Wessels. © Schmidt

Das Steller Moor ist ein Ort, den viele Menschen einst gemieden und gefürchtet haben. Das Moor ist aber noch viel mehr: Es ist Kohlenstoffspeicher, Lebensraum und Schauplatz verschiedenster Geschichten. Über all das weiß die Steller Moorhexe Bescheid. Unter dem spitzen Hexenhut steckt die Gästeführerin Gaby Wessels.

Twistringen/Stelle – Das Steller Moor ist ein Ort, den viele Menschen früher gefürchtet haben. Zuweilen hörte es sich so an, als ob dort Geister ihr Unwesen treiben. Als ob sie schreien, stöhnen und schluchzen. In Wahrheit waren es oft die Geräusche des Moorwassers und der Tierwelt – etwa die Rufe der Rohrdommeln oder das Bellen der Rehe. So beschreibt es Walter Weymann-Weyhe in seinem 1993 erschienenen Buch „Erinnerungen eines Dorfjungen“. „Und wenn der Nebel aufzog, nutzten wir Jugendlichen die Gelegenheit, um das Moor-Grusel-Gefühl zu verstärken und die Menschen zu erschrecken“, führt er darin aus und berichtet, wie er und andere Dorfjungen flackernde Irrlichter aufstellten.

Diese Erinnerungen stammen aus einer Zeit, in der Stelle durch das Moor von Twistringen abgeschottet war. Die Verkehrsanbindung bestand lediglich aus schlechten Moorwegen, die im Winter zum Teil nicht begehbar waren. Der Kirchgang nach Twistringen war mit großen Schwierigkeiten verbunden – und manchmal eben auch mit Furcht.

Bei Tageslicht sieht’s gar nicht so schaurig aus. © Wessels

„Erst Anfang 1890 wurde eine Straße aus Kopfsteinpflaster von Twistringen nach Stelle und später weiter bis nach Nienstedt gebaut“, berichtet die Steller Moorhexe. Wer sollte besser als sie wissen, welche Geschichten und Mythen sich um das Steller Moor ranken.

Mit leisen Schritten bahnt sie sich den Weg durch das Moor. Die Blätter, die noch nicht zu Boden gefallen sind, schlucken das letzte Tageslicht. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft, am Himmel krächzt ein Vogel. Wer nicht aufpasst, versinkt hier und da ein paar Zentimeter im matschigen Boden.

Mit Spitzhut und Besen: Die Steller Moorhexe

„Vorsicht an dieser Stelle“, warnt die Hexe. Sie kommt im schwarzen Gewand daher, mit Spitzhut auf dem Kopf und Reisigbesen in der Hand. Nur ihre freundliche Stimme will so gar nicht zu einer Hexe passen. Kein Wunder. Die Hexe, das ist eigentlich Gaby Wessels. Als Gästeführerin hat sie viel Wissenswertes über das Moor zusammengetragen und sich das Hexenkostüm zugelegt. Sie findet, das passt zum Moor.

Das Steller Moor gehört zu den Ortsteilen Twistringen, Stelle und Scharrendorf. Vielleicht reicht es auch bis in die Samtgemeinde Schwaförden hinein. Wo es endet, lässt sich nicht so genau sagen. Fest steht: Es beginnt in der Nähe des Schwimmparks, der vor Jahrzehnten aus einem Moorbad hervorging.

Die Geschichte des Torfabbaus im Steller Moor

Um einiges weiter zurück reicht die Geschichte des Torfabbaus im Steller Moor. Schon in dem Erbregister des Amtes Ehrenburg aus dem Jahre 1581 steht geschrieben: „Ein Moor, welches wird geheißen das Steller Moor, da kann Torf gestochen werden, gebrauchen solches die armen Leute zu ihrer Feuerung.“

Im nördlichen Bereich des Steller Moores liegt das Twistringer Bruchmoor, ein Niedermoor. Dort konnte der Torf anders als in dem Hochmoor im südlichen Bereich nicht normal gestochen werfen – Er brach beim Trocknen auseinander. Man hat ihn daher „gebacken“: Auf etwa 20 mal 20 Meter großen, mit Erdwällen umgebenen Flächen wurde er mit Wasser vermengt, durchgeknetet, geglättet und anschließend wie ein Kuchen angeschnitten.

„Bis in die 1950er-Jahre wurde im Steller Moor Torf gestochen“, erklärt Gaby Wessels. Die Moorhexe weiß noch einiges mehr über das Steller Moor zu berichten. Etwa, dass im Zweiten Weltkrieg ein deutscher Jagdflieger abstürzte und darin versank. Der Pilot konnte sich dank eines Fallschirms retten. Das Flugzeug liegt noch heute im Moor.

Moore tragen zum Klimaschutz bei

Inzwischen gewinnt das Moor angesichts des Klimawandels vor allem in seiner Funktion als Kohlenstoffspeicher immer stärker an Bedeutung. Außerdem ist das Moor ein wichtiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere, zum Beispiel für Buschwindröschen, Glockenblumen, Frösche, Ringelnattern und Waldohreulen. Das Moor mag manchmal ein schauriger Ort sein – aber vor allem ist es ein schöner Ort.

Wer mehr über die Gästeführer erfahren will, kann am 5. November bei ihrem Stand auf der Ehrenamtsmesse im Twistringer Gymnasium (11 bis 17.30 Uhr) vorbeischauen. Weitere Infos zur AG Gästeführung gibt es bei der Twistringer Tourismusbeauftragten Silke Perin (04243 413 0, s.perin@twistringen.de) sowie unter www.twistringen.de/gaestefuehrung