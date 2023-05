Regenbogenkids: Neue Großtagespflege für Kinder in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Gruppe © im Spielraum der neuen Großtagespflege. Fotos: Schmidt

In Twistringen gibt es eine neue Großtagespflege. Die Betreuungsplätze sind bereits vergeben. Das zeigt: Die Nachfrage ist hoch.

Twistringen – Dingdong. Als die Klingel ertönt, horchen die Kinder auf. Wer das wohl ist? Kleine Füße tapsen durch den Flur, neugierige Augen halten Ausschau nach dem Besuch. Es ist ein fröhliches Gewusel in dem Haus an der Bremer Straße 41, das bis vor Kurzem ein ganz normales Wohngebäude war. Nun ist es das Reich der Regenbogenkids. Die Tagesmütter Karina Kramer und Jasmin Stolle haben dort Twistringens zweite Großtagespflege eröffnet.

In einer Großtagespflege schließen sich mehrere Tagespflegepersonen zusammen. Jasmin Stolle und Karina Kramer können in ihrer Großtagespflege Regenbogenkids zehn Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreuen. Mit Barbara Schröder steht außerdem eine Vertretungskraft zur Verfügung.

Immer häufiger sind beide Eltern berufstätig

Die Betreuungsplätze bei den Regenbogenkids sind restlos belegt, voraussichtlich bis Sommer 2024. Die Nachfrage ist groß, was auch mit der steigenden Einwohnerzahl Twistringens zusammenhängen dürfte (plus circa 500 seit Ende 2018 laut Meldeamt). Zudem sind immer häufiger beide Eltern berufstätig. Und dass Oma und Opa einen Großteil der Betreuung übernehmen (können), ist in vielen Familien längst nicht mehr Usus.

„Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist deutlich gegeben“, sagt Bürgermeister Jens Bley und hebt die Bedeutung von Einrichtungen wie der neuen Großtagespflege hervor. Der Bürgermeister ist an diesem Tag zur offiziellen Schlüsselübergabe ins bunte Reich der Regenbogenkids gekommen. Ebenfalls dabei und von den kleinen Steppken munter begrüßt: Vertreterinnen des Landkreises sowie des Familien- und Kinderservicebüros in Twistringen.

Stadt Twistringen ist Mieter des Gebäudes

Die Stadt hat das Gebäude an der Bremer Straße 41 gemietet. Die Tagesmütter sind Untermieterinnen und arbeiten selbstständig. Der Landkreis sowie das Familien- und Kinderservicebüro haben den Prozess um die Eröffnung der Großtagespflege begleitet.

Wo früher mal das Wohnzimmer war, ist nun ein großer Gruppenraum mit lauter Spielmöglichkeiten, einer Kuschelecke und vielem mehr. Nicht zu vergessen: Die Wand in Regenbogenfarben, passend zum Namen der Großtagespflege. Auch einen mit Matratzen ausgelegten Schlafraum gibt es, ebenso wie einen Büroraum, sanitäre Anlagen, einen Garten mit großem Sandspielplatz und eine Küche; alles kindersicher, versteht sich. Die Zutaten für das frisch gekochte Mittagessen bringen die Kinder selber mit. Im Eingangsbereich hängt eine Liste mit den benötigten Lebensmitteln.

Im neuen Schlafraum darf gerne geschlummert werden. © Schmidt

Die Schlüsselübergabe ist ein symbolischer Akt, denn die neue Großtagespflege ist schon eine Zeit lang in Betrieb. Alles nahm seinen Lauf, als Jasmin Stolle sich mit einem entsprechenden Kurs als Tagesmutter qualifizierte. „Ich hatte einfach mal Lust auf etwas Neues“, sagt die 34-jährige Twistringerin, die zum Beispiel auch schon die Ferienbetreuung der Stadt begleitet hat. Zuerst schwebte ihr vor, alleine von zu Hause aus als Tagesmutter zu arbeiten. Sie sprach mit ihrer Freundin Karina Kramer – 33 Jahre alt, gelernte Erzieherin und ebenfalls aus Twistringen – über ihre Pläne. Und holte sie mit ins Boot.

Offenes Konzept bei den Regenbogenkids

„Uns ist es wichtig, dass wir keine geschlossenen Gruppen haben, sondern dass sich die Kinder hier frei bewegen dürfen“, erklärt Karina Kramer zum Konzept der Großtagespflege. „Wer in die Küche will, kann in die Küche. Und wer in den Schlafraum will, einen Moment Pause machen, kann in den Schlafraum.“ Ihnen sei wichtig, dass sich die Kinder ausprobieren können.

Zum Thema: Wer sich ebenfalls vorstellen könnte, im Bereich der Kindertagespflege tätig zu werden, kann sich am 23. Mai, 18 Uhr, bei einer Infoveranstaltung im Gemeindehaus Nordwohlde informieren.

Für Fragen rund um das Thema Kindertagespflege steht außerdem das Kinder- und Familienservicebüro zur Verfügung (04243/413105, s.knabe@twistringen.de).