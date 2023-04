Wo die Osterkerzen herkommen: Henning Oostinga aus Twistringen gestaltet seit 20 Jahren Kerzen

Von: Katharina Schmidt

Henning Oostinga mit den Osterkerzen für die katholischen Kirchen in Twistringen, Marhorst und Harpstedt. © Schmidt

Henning Oostinga gestaltet seit 20 Jahren Kerzen. Aus seinen Händen stammen auch die Osterkerzen in den Twistringer Kirchen. „Für mich ist es eine gute Möglichkeit, abzuschalten“, sagt der Twistringer über sein kreatives Hobby. Angefangen hat alles mit einer Taufkerze.

Twistringen – Egal ob eine Prüfung anstand oder es etwas zu feiern gab: Schon als Henning Oostinga noch ein Kind war, war es in seiner Familie üblich, zu besonderen Anlässen eine Kerze zu entzünden. Heute gestaltet der Twistringer selber Kerzen, die in ganz besonderen Momenten leuchten – wie zum Beispiel die Osterkerzen in den Twistringer Kirchen.

Für die Kirchen der Pfarrei St. Anna hat sich Oostinga in diesem Jahr ein Kreuzmotiv in Regenbogenfarben ausgedacht. „Das Leben ist bunt, und ich finde, das passt zur Kirche“, sagt der 48-Jährige mit einem Lächeln. Auch die Kerze für die Martin-Luther-Kirche stammt aus seinen Händen, ebenso wie zahlreiche Kerzen zur Kommunion, Firmung, Konfirmation, Hochzeit, goldenen Hochzeit oder Taufe.

Mit einer Taufkerze fing vor 20 Jahren auch alles an. Henning Oostinga und seine Frau suchten ein Exemplar für ihren Sohn. Die Standard-Kerzen, die es zu kaufen gab, mochten sie allerdings nicht leiden, und eine Twistringerin, die sonst immer individuelle Kerzen gestaltet hatte, war verstorben. Henning Oostinga fragte schließlich deren Tochter – zufällig eine Arbeitskollegin von ihm – ob sie noch Materialreste von dem Schaffen ihrer Mutter habe. Hatte sie.

Taufkerzen, gestaltet von Henning Oostinga. © Oostinga

Der Twistringer, der gerne zeichnete, probierte etwas Neues aus und gestaltete für seinen Sohn eine Taufkerze. Der Nachwuchs ist inzwischen groß, die Kerze steht aber immer noch im Schrank neben dem Esstisch im Hause Oostinga. Eine lange, schmale Kerze mit einem blauen Wellenmotiv.

Viele weitere Kerzen folgten. Henning Oostinga weiß selber gar nicht mehr, wie viele er schon gefertigt hat. Bei der Frage, ob es schon mehr als hundert sind, muss er nicht lange grübeln: „Definitiv!“

„Für mich ist es eine gute Möglichkeit, abzuschalten“, sagt er über sein kreatives Hobby. „Ich hab dann meistens Musik auf den Ohren und bin so vertieft, dass ich manchmal die Zeit vergesse. Es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich um halb vier auf die Uhr geguckt und gedacht habe: Hmm, um zwanzig vor fünf klingelt der Wecker, du solltest jetzt mal Feierabend machen.“

Ob Osterkerzen, Kerzen mit einem Tigerenten- oder einem Froschmotiv, mit der Skyline von Köln oder auch die Schulkerze für das Hildegard-von-Bingen-Gymnasium: Oostinga hat schon die verschiedensten Motive umgesetzt. Der Twistringer, der hauptberuflich bei der AOK arbeitet, produziert dabei keine Kerzen auf Vorrat. Die Kerzen sollen auf die Personen abgestimmt sein, für die sie bestimmt sind.

Und die Kunstwerke dann einfach abbrennen? Der 48-Jährige lacht. „Dafür sind Kerzen da!“ Für alle, die Motivkerzen schonen wollen, hat er aber einen Tipp: Bei breiten Kerzen, die schon ein Stück weit heruntergebrannt seien, könne man oben oft einfach ein Teelicht hineinstellen. Man müsse nur aufpassen, das Teelicht rechtzeitig wieder herauszunehmen, sonst könne es eine friemelige Angelegenheit werden, die kleine Metallplatte unten am Docht wieder herauszubekommen.

Arche auf einer Taufkerze. © Privat

Als Friemelarbeit kann man auch das Verzieren der Kerzen bezeichnen. Mit einem Skalpell schneidet Henning Oostinga die Motive aus dünnen Wachsplättchen aus und drückt sie auf die Kerzenrohlinge. Durch die Körperwärme der Hände weicht das Wachs leicht auf, sodass es hält. „Man darf es nicht zu lange in der Hand halten, und wenn die Hände mal wärmer sind, muss man auch ein bisschen schneller arbeiten“, erklärt Henning Oostinga. Er repariert auch Kerzen, zum Beispiel, wenn herabtropfendes Wachs das Motiv beschädigt hat.

Die Kerze, die von Twistringen aus am weitesten gereist ist, ging nach Spanien: Eine Taufkerze, die die Großeltern aus Twistringen haben anfertigen lassen. Auch in Italien steht eine von Oostingas Kerzen. Inzwischen kommt vor, dass Personen, für die er eine Taufkerze gemacht hat, konfirmiert werden beziehungsweise ihre Kommunion oder Firmung feiern, und Kerzen für neue Lebensabschnitte entzünden. „Daran merkt man dann doch, wie schnell die Jahre vergehen.“