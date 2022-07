Neuer Storchenhorst am Beerenlehrpfad in Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Gleich ist es geschafft: Der Heimat- und Bürgerverein stellt den Storchenhorst auf. © ks

Der Beerenlehrpfad in Twistringen ist mit der Rasthütte, der Streuobstwiese und den Sträuchern ein beliebter Anlaufpunkt für Menschen. In Zukunft könnten sich dort auch Störche wohlfühlen: Der Twistringer Heimat- und Bürgerverein hat am Dienstag auf dem hinteren Teil des Geländes einen Storchenhorst aufgestellt.

Twistringen - Der Beerenlehrpfad in Twistringen ist eine gute Wohngegend für Störche, wenn man so will. Warum, das erklärte Martin Lütjen vom Heimatverein beim Aufbau des Storchenhorstes: „Nahrungsbiotope im Umkreis von 500 Metern sind gut zu erreichen.“ In der Umgebung gebe es viele Kuhwiesen, und somit auch viele Mäuse. „Viele denken, Störche fressen nur Frösche. Aber Störche fressen auch Mäuse, kleine Schlangen, allgemein kleine Reptilien, Käfer und Würmer“, erklärt Lütjen.

Der Tisch wäre also reich gedeckt. Außerdem dürften die Nachbarn den künftigen Bewohnern nicht zu allzu nah auf die Pelle rücken. Der nächste Storchenhorst liegt rund einen Kilometer entfernt beim Autohaus Jürgens. Das dortige Nest ist laut Lütjen seit drei Jahren immer besetzt, jedes Mal habe es Junge gegeben. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich in der Gegend als Storch gut leben lässt.

Im Frühjahr kommen die Störche nach Twistringen

Ob wirklich auf Anhieb ein Storchenpaar das neue Domizil am Beerenlehrpfad in Anspruch nehmen wird, entscheidet sich im Frühjahr. Dann kommen die Störche aus dem Süden zurück. Die Männchen sind etwas früher da und suchen sich ein Nest. Wenn dann die Weibchen kommen, geht das Imponiergehabe los: Die Herren machen mit lautstarkem Geklapper auf sich aufmerksam. „Das ist richtig weit zu hören“, berichtet Lütjen.

Die männlichen Störche setzen sich am liebsten ins gemachte Nest. Der Heimat- und Bürgerverein will das Storchennest daher noch mit Rindenmulch und Strauchmaterial auslegen und anschließend mit weißer Farbe beklecksen. Die Farbe soll Kot imitieren. Kotflecken in der neuen Bleibe? Was für Menschen ziemlich abschreckend klingt, lockt männliche Störche an – die Flecken täuschen vor, dass das Nest schon mal bewohnt war und zu etwas taugt.

Auch ein neuer Fledermauskasten hängt am Beerenlehrpfad

Dafür, dass nun ein Storchennest am Beerenlehrpfad steht, haben sich insbesondere Hubert Schröder, Ansgar Schröder und Alfred Meyer eingesetzt. An dem dicken Holzpfahl, auf dem das Nest thront, hat Hubert Schröder zusätzlich noch einen selbstgebauten Fledermauskasten befestigt. So gerne Störche Mäuse auch mögen, Fledermäuse stehen nicht auf ihrem Speiseplan. „Das ist keine Konkurrenz“, versichert Lütjen.

Ursprünglich sollte der Storchenhorst im Landkreis Oldenburg aufgestellt werden. Das war an der vorgesehenen Stelle aber nicht möglich. Im Nachbarlandkreis bekam man schließlich Wind von den Plänen des Twistringer Heimat- und Bürgervereins, ein Storchennest aufzustellen – und letztlich mussten die Twistringer nur noch den Transport zum Beerenlehrpfad finanzieren und das Fundament legen. Das zwei Meter tiefe Loch dafür haben sie selbst ausgehoben, mit Hilfe von Ex-Bürgermeister Karl Meyer. Beim Aufstellen leistete Berthold Beuke als Fahrer des Teleskopladers nützliche Dienste.