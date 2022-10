Spitzen-Sport

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Die Dartgruppe ist offen für alle Twistringer. Immer donnerstags ist offenes Training. © Katharina Schmidt

„Eine Bereicherung“: Offene Dartgruppe unter dem Dach des SV Mörsen-Scharrendorf

Twistringen – „Boah, wie kann man sich so einen langweiligen Sport im Fernsehen angucken.“ So in etwa waren die ersten Gedanken von Torsten Schütte, als er beim Durchzappen zufällig mal beim Dart landete. Irgendwie faszinierte es ihn dann doch und er blieb bei dem Sender hängen. Schütte schmunzelt, wenn er daran zurückdenkt. Nicht nur, dass er inzwischen selber auf Turnieren zu den Pfeilen greift – der 36-Jährige hat eine Dartgruppe unter dem Dach des Sportvereins Mörsen-Scharrendorf ins Leben gerufen.

Langweilig? Von wegen. Am Donnerstagabend treffen sich mehr als ein Dutzend Leute im Sportheim und zielen auf die zwei beleuchteten Dartboards, die jetzt dort an der Wand hängen. Ein Pfeil nach dem andere fliegt durch die Luft, die Spitzen bohren sich in die Scheiben. Neben den den zwei Boards an der Wand gibt es noch eine dritte, die bei Bedarf auf- oder abgebaut werden kann. Es herrscht eine gesellige, ungezwungene Atmosphäre.

Donnerstags um 19 Uhr ist immer offenes Training. „Wer kommen will, kann kommen“, lädt Schütte ein. „Wir wollen nicht eine rein Mörsener Gruppe sein, sondern sind offen für alle Twistringer.“ Deshalb auch das Design der Mannschaftstrikots: grün, schwarz und mit einem Bild des Twistringer Rathauses.

Offen für alle: Wer kommen will, kann kommen

Die Verbindung zum SV Mörsen-Scharrendorf rührt daher, dass Torsten Schütte schon seit rund 25 Jahren als Fußballer im Verein ist. Der erste Vorsitzende Andreas Siegmann sieht das neue Angebot unter der Flagge des SV als „eine“ „Bereicherung“: „Wir haben das hier als Sportverein sehr positiv aufgenommen.“

Ein Teil der Dartspieler hat sich als Mannschaft bei der Liga des Dartverbands Weser-Ems angemeldet und spielt im Punktbetrieb. Pro Monat bestreiten sie im Schnitt ein bis zwei Spiele, außerdem trainieren sie montags noch einmal extra.

22 Gramm wiegen diese Pfeile. © Privat

Was Schütte am Dartsport sehr schätzt, ist die Stimmung bei den Spielen. Kein Streit, kein Gepöbel. „Klar, manchmal sind Leute sauer, wenn sie verloren haben. Aber sie sind dann auf sich selber sauer, weil sie ihre Leistung nicht abgerufen haben“, sagt er.

Wichtig ist: Üben, üben, üben

„Dartspielen ist ein gewaltiger Mentalsport. Man ist im Tunnel und versucht, alles auszublenden“, erklärt der Spiel- und Übungsleiter weiter. Was außerdem wichtig sei: Üben, üben, üben.

Schütte selbst hat etliche Übungswürfe hinter sich. „Zuerst hat man mal, wenn man in einer Kneipe war, mal draufgeworfen“, erzählt er. Schließlich gingen er und andere dazu über, im Dorfgemeinschaftshaus Stelle spaßeshalber ein bisschen Dart zu spielen. „Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß“, sagt Schütte. So fügte es sich, dass er an einem Turnier teilnahm, bei dem die Twistringer E-Dart-Mannschaft auf ihn aufmerksam wurde. Dort mischt er seit 2017 mit.

Im Vereinsheim des SV Mörsen-Scharrendorf hat die Dartgruppe Platz zum Trainieren. © Privat

Für Turniere war Schütte unter anderem schon in Bayern. dort und bei anderen sportlichen Wettbewerben hat er gute Platzierungen eingefahren. Er tritt auch zusammen mit seinem – nicht minder dartbegeistertem – Bruder im Doppel an. Unter Dartsportlern sind die beiden vor allem als „Wurst eins“ und „Wurst zwei“ bekannt. Was so passiert, wenn man mal eben „zwei Wurst“ an der Bratwurstbude holen und sich gleichzeitig schnell einen Turnier-Namen ausdenken will...

Auf den Trikos der Dartgruppe, die ihr Domizil im Vereinsheim im Mörsen, Am Sportheim 6, einrichten durfte, steht schlicht: Dart SV Mörsen-Scharrendorf. Die Outfits und die Anlage mit den Dartboards sowie einem Podest, das den Spielern hilft, den richtigen Abstand zu den Scheiben zu halten, konnten nicht zuletzt dank Spenden angeschafft werden.