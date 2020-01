Seit 2.2.1922 / Öffentlicher Winterball der Twistringer Kolpingsfamilie am Samstag / Jugend besonders willkommen

+ Christina Menzel und Manfred Müller laden ein. Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Geselligkeit und Sport werden in den 1920er-Jahren in der Twistringer Kolpingsfamilie von 1890 intensiv gefördert. Am 2. Februar 1922 wird im Kolpingshaus an der Bahnhofstraße der erste Gesellenball gefeiert. „Das Datum wurde gewählt, weil es in der Woche vor dem Vollmond war, damit die Gesellen im Hellen nach Hause kamen“, zitiert Vorsitzender Manfred Müller aus der Festschrift zum 100-Jährigen der Kolpingsfamilie von 1990.