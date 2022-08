Vereine, Archiv und mehr: Bernhard Brinkmanns vielfältiges Engagement

Von: Katharina Schmidt

Schmuckes Stück: Der Twistringer Diamant. Bernhard Brinkmann hat die Auszeichnung von der Stadt Twistringen erhalten. © Schmidt

Bernhard Brinkmann hat den Twistringer Diamanten für sein vielfältiges Engagement bekommen. Ob im Schützenverein, im Heimatverein, beim Ortsrat oder in anderen Gruppen: Er hilft mit. Ehrenamtlich.

Twistringen – Weil seine Oma Hebamme war, kam Bernhard Brinkmann in Scharrendorf per Hausgeburt zur Welt. „Seitdem wohne ich hier, lebe hier, fühle mich wohl und will hier nicht weg“, sagt er. Und: Seitdem hat der 69-Jährige eine ganze Menge ehrenamtlich für den Ort getan. Als Anerkennung erhielt er kürzlich den Twistringer Diamanten.

„Ich war sehr überrascht“, erzählt er, und fügt grinsend hinzu: „Die haben das gut geheimgehalten!“ Auf dem Weg zum Empfang, bei dem die Stadt die Auszeichnungen verliehen hat, dachte er noch, er würde nur als Gast kommen, nicht als eine der Hauptpersonen. Kurze Zeit später hielt er den Diamanten in seinen Händen.

Viele Jahre Vorsitzender im Schützenverein

Es gibt mehrere Gründe, warum die Wahl auf ihn fiel. Einer davon ist, dass Brinkmann 37 Jahre im Vorstand des Schützenvereins Scharrendorf-Stöttinghausen war, 32 Jahre davon als Vorsitzender. „Zunächst hatte ich mir das gar nicht zugetraut, da bin ich dann aber reingewachsen“, erinnert sich der Scharrendorfer. Ein entscheidender Schritt in all den Jahren sei gewesen, Frauen mit in den Verein aufzunehmen. „Die erste Frau ist 1991 eingetreten“, berichtet er.

Noch immer wirkt Brinkmann im Schützenverein mit, insbesondere als Pressewart. Außerdem ist der zweifache Vater im Spielmannszug aktiv. Dort hat er schon alles außer die Lyra gespielt.

Im Heimatverein Scharrendorf-Stöttinghausen bringt sich Brinkmann ebenfalls ein, wenn auch nicht in einer besonderen Position. Er ist einfach zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird – zum Beispiel beim Bau des Göpels auf dem geplanten Dorfplatz gegenüber der Schule.

Darüber hinaus sitzt er im Ortsrat; ein aktuelles Projekt des Gremiums ist das neue Pflaster beim Kriegerdenkmal an der Sulinger Straße.

Bernhard Brinkmann arbeitet für sein Engagement oft am Laptop, zum Beispiel bei der Pressearbeit oder beim Schreiben geschichtlicher Texte. © Privat

Seit Anfang des Jahres hilft Bernhard Brinkmann außerdem ehrenamtlich im Stadtarchiv mit – eine Aufgabe, die insofern gut passt, als dass er schon für die Festschrift zum 750-jährigen Bestehen der Ortschaft Scharrendorf in die Vergangenheit eingetaucht ist. Noch so eine ehrenamtliche Aktion, in die sich Brinkmann reingekniet hat.

Wieso all das Engagement? Brinkmann zuckt mit den Schultern. „Ich bin halt so ein Vereinstyp, ein geselliger Typ. Das liegt mir.“

Geselligkeit wird auch in einem Kegelclub großgeschrieben, in dem Brinkmann seit den 70er-Jahren die Federführung übernimmt. In einer Fahrradgruppe ist er ebenfalls mit am Start, ebenso im Shantychor Schmalver Buddelschippers.

36 Jahre lang stellvertretender Leiter beim Schulamt

Nicht zu vergessen ist der 13-Uhr-Club: Der hat sich 1977 aus Bediensteten des Landkreises gegründet, die Fahrgemeinschaften zur Arbeit gebildet haben. Freitag um 13 Uhr war Feierabend – dann haben sie sich in eine Kneipe gesetzt und die Abrechnung für die Mitfahrer gemacht. Der Club besteht inzwischen seit 45 Jahren. „Wie das im öffentlichen Dienst so üblich ist, haben wir auch eine Satzung gemacht“, merkt Brinkmann an.

Er selbst war beim Landkreis unter anderem 36 Jahre stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bildung, damals hieß das noch Schulamt.

Nein, langweilig wird Bernhard Brinkmann so schnell sicher nicht. Er lacht und bestätigt: „Ich hab zu tun.“