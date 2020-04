Corona-Krise: „Jeder hilft, wo er kann“

Volker Behrens spendet Erlös aus Klopapierverkauf / Hospiz: Mehr als 30 Helfer in der Not

+ Hilfe in der Not: Das Plakat hängt auch in Läden.

Twistringen - Von Theo Wilke. „Jeder hilft, wo er kann“, sagt Volker Behrens. Der Twistringer Fleischermeister bietet in seinem Fachgeschäft an der Bahnhofstraße auch Toilettenpapier an. Seine Initiative steht beispielhaft für alle, die sich in der Stadt engagieren und in Zeiten von Corona ihren Mitmenschen in der Not helfen. Wie Hospizdienst, Pfarrei St. Anna und katholischer Jugend sowie das Freiwilligen Forum (FFT).