Chirurgie und Orthopädie ab Januar 2019

MVZ-Zweigpraxis zurück in Twistringen

Twistringen - Von Theo Wilke. Frohe Kunde für Patienten aus Twistringen und umzu: In die seit März nicht mehr betriebene chirurgische Zweigpraxis in der Krankenhaus-Immobilie in Twistringen kehrt wieder Leben ein. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Diepholz kündigt die Eröffnung für den 2. Januar 2019 an. „Wir erweitern unser Spektrum und damit das Angebot um die Orthopädie“, so MVZ-Pressesprecherin Jana Placke in Eydelstedt auf Nachfrage.