Carsten Werft verlässt das Rathaus

Von: Gregor Hühne

Carsten Werft verlässt die Verwaltung. © Wilke, Theo

Der Twistringer Fachbereichsleiter wird neuer Chef des Lemförder Bauamts.

Twistringen/Lemförde – Carsten Werft verlässt nach mehr als 30 Jahren die Twistringer Stadtverwaltung. Die letzten acht Jahre war er Chef des Bauamts der Stadt. Nun soll er der neue Leiter des Bauamts der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ werden. Das beschloss der Samtgemeinderat in einem einstimmigen Votum auf seiner Sitzung am Dienstagabend.

Carsten Werft ist derzeit noch bei der Stadt Twistringen als Leiter des Fachbereichs drei – Bau und Ordnung – tätig. Sein Dienst in Lemförde beginnt voraussichtlich am 15. März 2023. Nachdem Lars Mentrup im September 2021 vom Bauamtsleiter zum Samtgemeindebürgermeister aufrückte, wurde die Leitungsstelle im Bauamt nicht neu besetzt, sondern von Mentrup weiter kommissarisch geleitet. Nach einer Ausschreibung der Stelle und dem Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens fiel die Wahl auf Carsten Werft, wie wir auf unserer Lemförde-Seite bereits am Mittwoch berichteten.

Den Twistringer Fachbereich drei übernahm Carsten Werft vor rund 9 Jahren am 1. März 2014, der damals noch „Entwicklung und Ordnung“ hieß.

Verwaltung wird umstrukturiert

Die Stadt Twistringen hat derweil eine Stellenausschreibung im Internet veröffentlicht, in der eine stellvertretende Leitung für den Fachbereich Bau und Ordnung gesucht wird.

„Wir werden nunmehr die Fachbereiche drei und vier zu einem bündeln“, nimmt Twistringens Bürgermeister Jens Bley auf Nachfrage Stellung. „Wir sparen die Stelle nicht ein“, unterstreicht er. Vorgesehen sei jedoch, dass der Fachbereichsleiter vier den neuen Fachbereich drei übernimmt. „Im Zuge dessen benötigen wir eine stellvertretende Fachbereichsleitung“, so Bley, der betont, dass die vorliegende Stellenausschreibung sich nicht auf den Posten des Bauamtsleiters, sondern auf einen stellvertretenden Fachbereichsleiter bezieht.

Darüber hinaus sei er irritiert, dass die Presse bereits von dem Thema erfahren habe. Er selbst habe lediglich im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss darüber berichtet. „Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind selbstverständlich dazu gehalten, die Inhalte der Sitzung nicht der Öffentlichkeit kundzutun“, so Bley. Der Postenwechsel war bis dato nicht öffentlich.

Stellenausschreibung für stellvertretende Fachbereichsleitung

Laut Ausschreibung gehören eine „Abwesenheitsvertretung der Fachbereichsleitung“ sowie eine „ständige Vertretung für den gesamten Fachbereich“ zu den expliziten Aufgaben. Eine spätere Veränderung des Aufgabenzuschnitts bleibe vorbehalten.

Neben Haushaltsausführung, der Planung von Aus- und Fortbildungen sowie der Abwesenheitsplanung sollten sich Stellenbewerber auch auf folgendes Einstellen: politische Gremienarbeit, Er- und Bearbeitung von Satzungen, Konzepten, komplexen Fragestellungen sowie Projekten im Rahmen der Produktverantwortlichkeit und der Teilnahme und Mitarbeit in örtlichen und landkreisweiten Gremien.

Rathaus Twistringen: Die Verwaltung plant im Zuge des Wechsels Umstrukturierungen, wie Bürgermeister Jens Bley erklärt. © Wilke

Zur Person

Carsten Werft, gebürtiger Twistringer, begann im Jahr 1988 als Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung. Danach absolvierte er ein Jahr lang sein Fachabitur in Diepholz. Anschließend startete er seine Anwärterzeit für die Laufbahn zum gehobenen Dienst. 1995 wurde er stellvertretender Hauptamtsleiter.