Carport, Auto und Schuppen in Twistringen brennen aus

Straßensperrung bis 17.30 Uhr

+ Die Feuerwehr Twistringen löscht Carport und Auto mit Schaum ab. - Fotos: Nölker

Twistringen - Carport, Auto und ein Schuppen auf einem Grundstück an der B 51 in Twistringen sind am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Flammen aufgegangen. Auch einige Koniferen fingen Feuer.