Caritas gründet Stiftungsfond für Menschen in Not in der Region Twistringen

Teilen

Der Beirat des Stiftungsfonds Mit Mensch – Hilfe mit Herz (v.l.) Birgit Hosselmann, Jörg Busse, Frauke Damerow, Ulrich Helms und Karl-Heinz Klare. © Caritas/Urte Tegtmeyer

Der Caritasverband für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser hat einen eigenen Stiftungsfonds gegründet. Mit diesem Fonds unter dem Dach der Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück, soll die Arbeit des regionalen Caritasverbandes sowie Projekte und Initiativen vor Ort unterstützt werden.

Twistringen – „So können in der Region Diepholz/Twistringen gezielt Armut bekämpft, benachteiligte Menschen integriert sowie Familien gestärkt werden“, erklärt Jörg Busse, Geschäftsführer des Caritasverbands für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser in einer Pressemitteilung.

„Besonderen Förderbedarf sehen wir aktuell bei der Tafel Twistringen“, schreibt Jörg Busse. Die Zahlen der Kunden steigen, die Helfer benötigen dringend Spenden für die Arbeit – und vor allem auch helfende Hände. „Wir suchen besonders Fahrer, die Lebensmittel von den Verbrauchermärkten abholen sowie Engagierte, die beim Sortieren und der Ausgabe der Waren unterstützen“, heißt es vom Verein. Auch in der Wohnungslosenhilfe sowie in der Migrationsberatung habe die Caritas akuten Hilfebedarf.

Steigender Bedarf an Hilfeleistungen

Die Caritas in der Region stellt allgemein in ihren Einrichtungen und Diensten einen steigenden Bedarf der Hilfeleistungen fest. Mit dem Caritas-Stiftungsfonds schafft sie nun ein Forum, das die Bürgerinnen und Bürger einlädt, bedürftigen Menschen in der Region zu helfen und ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Das ist zumindest die Hoffnung der Verantwortlichen.

„Steigende Lebenshaltungskosten, vor allem expandierende Energiekosten und finanzielle Eigenbelastungen bei Krankheit und medizinischer Grundversorgung führen zu akuten, oft existenziellen Notlagen. Die Probleme der von Armut und Ausgrenzung betroffenen Menschen erleben die Caritas-Beraterinnen und Berater in ihrer täglichen Arbeit hautnah“, erläutert auch Frauke Damerow, geschäftsführende Vorständin der Caritas-Gemeinschaftsstiftung Osnabrück anlässlich der Gründung des Stiftungsfonds in Twistringen.

Mitglieder des Stiftungsbeirats sind Gunda Siemers, Karl-Heinz Klare, Birgit Hosselmannn, Ulrich Helms, Pfarrer Dr. Ansgar Stolte und Dr. Rainer von Carnap sowie Jörg Busse als Geschäftsführer und Frauke Damerow als geschäftsführende Vorständin.