Musikschulcamp im Zeichen des fernen Ostens

Gut gefüllt ist es in der Sporthalle beim Kreismusikschulcamp in Barnstorf, als die Camp-Band auftritt.

Landkreis Diepholz - Von Ulf Kaack. Das 32. Musikcamp der Kreismusikschule (KMS) ging am Sonntag mit einem fulminanten Abschlusskonzert in der Sporthalle der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf zu Ende. „Eine Reise in den Orient“ hieß das Motto, dem sich die musikalischen Nachwuchstalente vier Tage lang ausgiebig widmeten. Das Endergebnis war absolut hörenswert.

„In diesem Jahr haben 240 junge Menschen im Alter zwischen 8 und 14 Jahren daran teilgenommen, ohne dass wir groß Werbung dafür machen mussten“, erklärte Dozentin Amelie Rohlfs vom Technik- und Organisationsteam. „Hinzu kamen über Hundert Lehrer, Betreuer und Techniker. Trotz dieser Vielzahl war die Stimmung wie immer sehr familiär.“

Dabei stand „Eine Reise in den Orient“ kurz vor Start noch auf der Kippe. Durch einen Fehler in der Terminabstimmung stand das ursprüngliche Gelände in Sulingen wegen des „Tags des Sports“ nicht zur Verfügung. In Barnstorf war man flexibel und stellte unkompliziert das Schulareal samt Sporthalle und Infrastruktur zur Verfügung. Ein kleines Dorf, bestehend aus rund 70 KMS-eigenen Zelten wurde dort zu Beginn letzter Woche errichtet. Mittwoch zogen die Kids ein.

Abends wurde am Lagerfeuer musiziert

Ganz wie bei den Pfadfindern lebten sie zusammen. Übernachtet wurde im Schlafsack. Klar, dass eine Nachtwanderung ebenso auf dem Programm stand wie verschiedene sportliche Aktivitäten, Partys, Disco sowie das allabendliche Zusammensitzen am Lagerfeuer. Dabei wurde auch gemeinsam musiziert.

Eingeteilt war das Camp in sechs Bereiche, die mit so klangvollen Namen wie „Karawane“, „Morgenland-Basar“ oder „Aladin‘s Abenteuer“ bezeichnet waren. Die Zugehörigkeit zu den Gruppen orientierte sich an den verschiedenen Instrumenten und Stilrichtungen, die die KMSler beherrschten und vertiefen wollten. Gitarre, Schlagzeug und Keyboard fanden sich ebenso in den Workshops wieder, wie Flöten, Streicher, Bläser und natürlich Solo- und Chorgesang.

„War nicht leicht, ein neues Motto zu finden“

„Traditionell steht unser Musikcamp immer unter einem thematischen Oberbegriff“, sagte Gilles Geu, der die musikalische Leitung innehatte. „Beim 32. Mal war es nicht ganz einfach, etwas Neues zu finden. Aber das Thema Orient hatten wir tatsächlich noch nicht. Und die Kids fanden es spannend, sich mit diesen für europäische Ohren durchaus ungewohnten Klängen zu beschäftigen. Wir haben den Klang mit unseren abendländischen Einflüssen kombiniert, haben Anknüpfungen an Rock und Pop, an Jazz und Klassik gesucht und realisiert.“

Die Ergebnisse dieser zum Teil experimentellen Workshops führten die jungen Talente gestern beim Abschluss vor Eltern, Dozenten und Musikfreunden auf. Die Darbietungen gingen am Ende in eine gemeinsame Intonierung des Camp-Songs „Café Oriental“ über. Eine leicht melancholisch beginnende Komposition, die sich im Verlauf immer mehr steigert und schließlich in einem mitreißenden Finale aufgeht. Schließlich sangen und tanzten alle ausgelassen zu den Klängen der Campband, die schließlich mit „Über den Wolken“ den endgültigen Rausschmeißer anstimmte.