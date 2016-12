Laster verliert Ladung im Bereich Binghausen

B51 teilweise gesperrt

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Theo Wilke Die Feuerwehr bei der Reinigung der B 51 zwischen Lange Reege und Stadteinfahrt Twistringen. © Mediengruppe Kreiszeitung / Theo Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Rund zwei Stunden lang gab es Mittwochvormittag erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B51 im Bereich Binghausen.

Nach ersten Informationen der Polizei vor Ort hatte gegen 10.30 Uhr ein Laster aus dem Twistringer Stadtgebiet geladenen Bodenaushub beziehungsweise leicht riechendes Material verloren, als er von der Straße Lange Reege auf die B51 in Richtung Stadt Twistringen eingebogen war. Offenbar hatte sich eine Seitenklappe am Lkw gelöst. Dadurch stürzte die Ladung zum Teil auf die Fahrbahn der Bundesstraße. Die verständigte Straßenmeisterei schob soweit möglich die B51 frei. Die Polizei musste aber zusätzlich die Feuerwehr alarmieren lassen. Zehn Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen rückten daraufhin aus Twistringen und Heiligenloh an. Sie reinigten die Fahrbahn mit Wasserdruck. Währenddessen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.