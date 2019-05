Jens Bley und Frank Hömer stellen sich dem Kandidaten-Check

Twistringen - Von Theo Wilke. Knapp 20 Tage sind es noch, dann werden die Twistringer ihren neuen hauptamtlichen Bürgermeister wählen. Am Sonntag, 26. Mai. Dabei müssen sie sich entscheiden zwischen zwei Bewerbern: Frank Hömer aus Twistringen und Jens Bley aus Mörsen. Um diese für die Stadt wichtigste Entscheidung leichter zu machen, laden die Mediengruppe Kreiszeitung aus Syke, die GUT (Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen) und die Kolpingsfamilie für Mittwoch, 15. Mai, zu einer gemeinsamen öffentlichen Podiumsdiskussion ein – zum Kandidaten-Check.

Die beiden Kandidaten werden sich ab 19 Uhr im Forum der Haupt- und Realschule (Schulzentrum) an der Feldstraße zunächst kurz vorstellen. In der Aufwärmrunde dürfen sie deutlich machen, warum sie sich bewerben. Die Fragen stellt Moderator Hans Willms, Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung. Er wird anschließend den Kandidaten auf den Zahn fühlen, damit sich alle interessierten Twistringer ein besseres Bild von den parteiunabhängig auftretenden Bürgermeister-Kandidaten machen können.

Warum möchte ein erfolgreicher Unternehmer wie Frank Hömer Stadtoberhaupt werden, oder warum möchte Jens Bley seinen Polizistenberuf an den Nagel hängen und sich auf den Chefsessel in der Verwaltung setzen? Wem traut die Bevölkerung eher zu, der richtige Mann fürs Rathaus und für die Bürger zu sein? Bei der Podiumsdiskussion werden diese und viele andere Fragen geklärt.

Bürger dürfen eigene Fragen stellen

Die Twistringer, die am 15. Mai auch selbst fragen dürfen, brauchen Antworten auf Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Etwa: Wie schafft die Stadt mehr Wohnraum, mehr Kita-Plätze und seniorengerechte Einrichtungen? Was wollen Jens Bley und Frank Hömer für mehr Barrierefreiheit in der Innenstadt tun? Wo kann sich neues Gewerbe ansiedeln? Die Verschuldung der Stadt ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Und wie stellt sich Twistringen für die Zukunft auf – angesichts B 51-Sanierung, Ortsumgehung oder auch medizinischer Versorgung? Die Grundschulsituation wird die Twistringer noch die nächsten Jahre beschäftigen.

Auf Anhieb 2016 für die CDU in den Twistringer Stadtrat gewählt, ist Frank Hömer schnell aufgestiegen: Ortsbürgermeister ist der 46-Jährige, auch ehrenamtlicher stellvertretender Stadt-Bürgermeister. Und nun strebt der Unternehmer das höchste Amt im Rathaus an. „Ich bin sehr gut vernetzt. Ich denke, ich habe auch ein gutes Ohr am Bürger – und die notwendige soziale Kompetenz“, so Hömer zu seiner Eignung für den Chefposten.

Mit Jens Bley bewirbt sich der zweite Christdemokrat als Unabhängiger: „Ich habe mir schon länger Gedanken gemacht und mich beruflich früh für andere Menschen eingesetzt. Der Begriff Bürgermeister trifft es. Das passt sehr gut und das treibt mich an“, erklärt der 40-Jährige. Was sagt die Familie dazu? „Meine Frau Jana hat meine Entscheidung nicht wirklich überrascht. Sie stärkt mir den Rücken.“ Sie wisse um seine Führungsqualitäten, sagt er.

Am kommenden Mittwoch müssen die Kandidaten bei der Podiumsdiskussion Farbe bekennen.

Mehr Infos

www.frank-hömer.de

www.jensbley.de