Bürgermeister steigt langsam wieder ein

Twistringen - Von Theo Wilke. Gut ein halbes Jahr nach seinem krankheitsbedingten Ausfall kommt Martin Schlake definitiv zurück ins Rathaus. Aber nicht sofort, sondern in ein paar Wochen. „Ich bin noch nicht zu 100 Prozent fit“, betont Twistringens Bürgermeister. Er werde zunächst von zu Hause aus, in Abstimmung mit seinem bisherigen Vertreter und Kollegen Horst Wiesch, langsam die Amtsgeschäfte wieder aufnehmen. Zum ersten Mal seit dem 16. Februar, hat sich Schlake gestern im Rathaus dazu geäußert und optimistisch den Blick nach vor gerichtet.

„Meine Genesungsschritte gehen voran. Die Zeit bisher habe ich gebraucht“, erklärt Bürgermeister Schlake. Er werde in den nächsten Wochen und Monaten noch zu Hause bleiben. Im Homeoffice werde er sich langsam an die Arbeitsbelastung gewöhnen, die er für die Zukunft brauche. Und dazu müsse er zu 100 Prozent fit sein. Das sei jetzt noch nicht möglich.

Nach den physischen und psychischen Belastungen seit seiner plötzlichen Erkrankung im Februar – nach zwei Wochen im Koma und Reha-Zeit – werde er langsam wieder einsteigen. Bereits in letzter Zeit habe er mit seinem Vertreter Horst Wiesch die tagesaktuellen Themen und Entscheidungen abgestimmt. „Voraussichtlich im Herbst werde ich wieder antreten“, ist Martin Schlake zuversichtlich.

Er müsse zunächst weiter auf seine Gesundheit achten. Die behandelnden Ärzte hätten schon früh in ihrer Prognose gesagt, dass er in sein Amt zurückkehren könne – aber langsam, Schritt für Schritt. Schlake wird noch ärztlich betreut, entwickelt auch eigene Methoden, in Zukunft mit belastenden Situationen besser fertig zu werden. Er fährt jeden Tag mindesten zwölf Kilometer mit dem Fahrrad und joggt durch die Dehmse. Als früherer Fußballer und Marathonläufer könne er nicht anders, als wieder aufzustehen – nach einer „harten Leidenszeit“. Er sei diszipliniert und ehrgeizig. „Und ich mache das für meine Familie und für meinen Job, mit Herz und Leidenschaft, und das in dieser Reihenfolge.“

Auf die Nachfrage, was denn seine Erkrankung verursacht habe, meinte der Bürgermeister, die Ärzte hätten alles getan. Aber sie könnten ihm bis heute nichts über die Ursache sagen. Martin Schlake war im Februar auf der Rückfahrt von Bremen in Höhe Bassum plötzlich zusammengebrochen. „Ich hatte großes Glück, dass sofort eine Ärztin zur Stelle war.“

Rathaus in ruhiges Fahrwasser steuern

Für ihn als Bürgermeister gebe es keine normale Wiedereingliederungsphase. Er könne nicht in Teilzeit anfangen, so Schlake weiter. „Ich bin Horst Wiesch sehr dankbar, dass er mich begleitet.“

Gemeinsam mit seinem Vertreter werde er in den kommenden Wochen die Rathaus-internen Rahmenbedingungen so aufstellen und ordnen, dass daraus eine verlässliche Struktur entstehe und nach personellen Schicksalsschlägen im Rathaus die Verwaltungsarbeit endlich wieder in ein ruhiges Fahrwasser komme. Der erfahrene Wiesch sei ihm ein guter Ratgeber. „Er macht das mir zuliebe, und das rechne ich ihm hoch an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“