Bürgerbus, barrierefreie Wege und mehr Events im Hochzeitswald

Bausteine für ein Twistringer Seniorenkonzept / Erste Bürgerinformation 2017 im Rathaus geplant / Prioritätenliste für den Aktionenplan

+ Heike Harms, Gleichstellungsbeauftragte im Rathaus. - Fotos:tw

Twistringen - Der nächste Schritt zu einem Seniorenkonzept in Twistringen ist in Sicht: Demnächst will Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms zum ersten Infoabend in Sachen alters- und behindertengerechter Bürgerbus ins Rathaus einladen. Es wird ein wichtiger Baustein im Rahmen des seniorenpolitischen Aktionsplans.

Dieses mehrseitige Papier enthält auf der Priorätenliste auch die Forderung nach einer öffentlichen Toilette, nach mehr Aktivitäten im Hochzeitswald und sonstigen Parks sowie barrierefreie Fußwege und eine Verbesserung der städtischen Beleuchtung.

Erarbeitet hat diesen Plan eine gut 40-köpfige Workshop-Gruppe im vergangenen September im Rahmen des Niedersächsischen Aktionsprogramms „Älter, bunter weiblicher – Wir gestalten Zukunft“. Damals beteiligten sich auch alle Ratsfraktionen.

Bei der Präsentation der Ergebnisse vor Weihnachten betonte Heike Harms: „Wir wünschen uns, dass die einzelnen Punkte im Stadtrat und in den Ausschüssen beraten werden – und über mögliche und notwendige Gelder zur Umsetzung.“

Bürgermeister Martin Schlake hat schon signalisiert, dass in der Stadtverwaltung eine Koordinatorin zuständig sein werde für den weiteren Prozess, die Umsetzung und für weitere Bürgermitwirkungen. Sie soll auch den „Kommunikations- und Informationsfluss mit den Ehrenamtlichen, den Einrichtungen und Institutionen sowie den Unternehmen“ koordinieren und organisieren. Der demografische Wandel stelle auch an Twistringen besondere Ansprüche, so Schlake.

Für das neue Seniorenkonzept sind nach einer Bestandsaufnahme für das Stadtgebiet Prioritätenlisten angelegt worden. Neben öffentlicher Toilette und barrierefreien Wegen enthält die Wunschliste aus dem Workshop auch notwendige Bordsteinabsenkungen, Seniorenparkplätze, bessere Straßenverhältnisse, Sitzgruppen mit Tisch in den Stadtquartieren oder auch Fitnessgeräte für Senioren.

Fast die Hälfte der Workshop-Teilnehmer ist der Meinung, dass sich die Stadt auf einem guten Weg befindet. Andere meinen, dass sich manche Einwohner von Vereinsangeboten nicht unbedingt angesprochen fühlen. Nötig seien auch offenere Angebote. Und eine dritte Gruppe erklärt, es müsste mehr für die nicht mehr so mobilen Senioren getan werden.

Im Bereich Begegnung, Bildung, Kultur und Freizeit wird unter anderem ein offener Besuchsdienst der Stadt vermisst, ebenfalls ein Mehrgenerationsplatz, mehr Öffentlichkeitsarbeit für die ab 65-Jährigen, ein offener Mittagstisch für wenig Geld.

Was fehlt im Bereich Wohnen zu Hause und Alltagshilfen? Die Antworten aus dem Workshop: Nachbarschaftshilfe, auch für Garten, Haushalt sowie kleine Hausmeisterdienste. Außerdem noch mehr Generationen unter einem Dach, kleine bezahlbare Wohnungen und private Wohngemeinschaften.

Mobilität für Jung und Alt, so Heike Harms, erfordere laut Aktionsplan auch eine Lkw-Einschränkung im Stadtkern, den Ausbau des Radwegenetzes, rollstuhlgerechte Busverbindungen und Mitfahrgelegenheiten in die Nachbarstädte. Es würde außerdem ein offener Fahrdienst „Senioren helfen“ fehlen. Aufgelistet ist zudem der Wunsch nach einem Ausbau des Linienbus-Verkehrs Bremen – Twistringen und die Forderung nach Verkehrsanbindungen zu Haus- und Fachärzten und Krankenhäusern sowie Buslinien nach Vechta, Wildeshausen und Sulingen.

Von Theo Wilke