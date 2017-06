Bündnisgrüne zur Demo nach Hamburg

Twistringen - Anfang Juli treffen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg zum G20-Gipfel zusammen.

„Mit zehntausenden Menschen fordern wir am Sonntag, 2. Juli, von der G 20 und der zukünftigen Bundesregierung: Gerechten Welthandel schaffen! Das Klima retten! Soziale Ungleichheiten bekämpfen! Demokratie verteidigen – und weiterentwickeln!“, sagt Sylvia Holste-Hagen, Bündnisgrüne im Twistringer Stadtrat.

Um an diesem Protestmarsch teilzunehmen, treffen sich unter anderem die Twistringer Grünen am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr am Twistringer Bahnhof. Holste-Hagen: „Wir freuen uns über jeden, der sich unserer Fahrt nach Hamburg anschließt.“

In Zeiten von zunehmendem Nationalismus sei internationale Kooperation dringend nötig, um Hungersnöte, Ungleichheit, Klimawandel, Kriege und Vertreibungen zu bekämpfen.

Doch die bisherige Politik der G 20 ignoriere diese globalen Probleme und liefert keine Lösungen, so die Bündnisgrünen. Sie setzen sich für eine ganz andere Politik, eine Politik für mehr Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz und mehr Zusammenarbeit gegen soziale, ökologische und wirtschaftliche Verwerfungen.

