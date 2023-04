Bühne frei für lokale Talente: Künstlerabende im Twistringer Kino - Premiere am 26. April

Von: Katharina Schmidt

Organisatoren und Akteure des ersten Künstlerabends laden herzlich ein. © Schmidt

Normalerweise heißt es im Kino „Film ab!“ Im Twistringer Filmtheater soll es künftig aber auch regelmäßig „Bühne frei!“ heißen.

Twistringen - Mit einem Künstlerabend will der Twistringer Kinoverein ein neues Freizeitangebot schaffen und gleichzeitig lokale Talente unterstützen. Immer am letzten Mittwoch im Monat. Die Premiere ist am 26. April um 19 Uhr. Der Abend steht unter dem Motto „Hollywood Unplugged“.

An dem Abend erklingen bekannte Lieder aus Filmen. „Ich werde zum Beispiel eine beeindruckende Version von ,I will always love you‘ von Whitney Houston auf der elektrischen Ukulele spielen“, verrät der Twistringer Musiker Gary Castle. Er koordiniert und konzipiert den Abend und steht selbst auf der Bühne. Zusammen mit weiteren Gesichtern aus der lokalen Musikszene: Kristi Heinz (bekannt durch die Bands Beast51 und B51North), Gerd Hartjens (Red Ligh District, Wednesday Overdrive), Hans-Joachim Mock und Reinhard Von Bosse (beide Könnnix) sowie Nadin Lange (Streetlight).

Entsprechend reicht das Spektrum der Instrumente von Gitarre bis Saxophon, von Mundharmonika bis Banjo. Auch auf Gesang können sich diejenigen, die sich ein Ticket kaufen, freuen. Und auf eine extra Portion Wissen. Pia Phoenix, die den Abend moderieren wird, kündigt schmunzelnd an: „Gary ist ja der offizielle Inhaber des ersten nicht existenten Lehrstuhls für unnützes Wissen.“ Sein unnützen Wissen werde er an alle Zuschauer verteilen, „die dann schlauer nach Hause gehen, als sie gekommen sind“

Rätseln im Twistringer Kino: Welches Lied gehört zu welchem Film?

Auch ein bisschen rätseln können die Gäste: Welches Lied gehört zu welchem Film? Bei „Pretty Woman“ und „Ghostbusters“ dürfte das nicht allzu schwer zu erraten sein. Aber zu welchem Film gehört noch einmal „I got you babe“ von Sonny and Cher?

Mittwochsaktionen im Twistringer Kino Der erste Mittwoch im Monat: Kaffee- und-Kuchen-Kino sowie Kirche und Kino. An jedem ersten Mittwoch im Monat Nachmittags gibt es Filmvorführungen mit Kaffee und Kuchen im Kino. Acht Euro inklusive Kinoeintritt. Außerdem an jedem 1. Mittwoch im Monat: Kirche und Kino Der zweite Mittwoch im Monat: Englischer Filmabend. An jedem zweiten Mittwoch veranstaltet der Verein Filmtheater Twistringen einen Kinoabend auf Englisch. Der dritte Mittwoch im Monat: Musikfilme. An jedem dritten Mittwoch im Monat läuft im Twistringer Kino abends ein Musikfilm. An jedem letzten Mittwoch: Künstlerabend am 19 Uhr.

Der Kinoverein hat für das Format extra eine acht mal zwei Meter große Bühne angeschafft, die vor der Leinwand aufgebaut wird. Wie es sich für ein Kino gehört, gibt es bei dem Künstlerabend unter anderem Nachos, Popcorn und Getränke. Das Programm bei der Premiere umfasst zweimal 45 Minuten, zwischendrin gibt es eine Pause. Der Vorverkauf für „Hollywood Unplugged“ läuft gut. „Deswegen ist es wichtig, dass diejenigen, die kommen wollen, sich vorher schon Tickets kaufen“, rät Pia Phoenix. Die Karten kosten fünf Euro. Es gibt freie Platzwahl, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Tickets sollten, falls möglich, am besten direkt im Kino zu den Öffnungszeiten gekauft werden. Sie können aber auch über die Internetseite des Kinovereins geordert werden. Dort gibt es auch das aktuelle Kinoprogramm. „Die Filme kommen gut an, die Vorstellungen sind besucht“, freut sich Pia Phoenix.

Wer selber gerne einmal auf der Bühne stehen möchte, kann sich gerne an den Kinoverein wenden.

Internetseite: www.twistringer-filmtheater.de

