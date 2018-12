Budenzauber auf Hof Kuhlmann

Heiligenloh - Von Charlotte Wolframm. Der Duft von Glühwein und Lagerfeuer, weihnachtliche Musik, Lichterketten und Budenzauber: Die Atmosphäre des zweiten Weihnachtsmarktes auf dem denkmalgeschützten Hof Kuhlmann in Heiligenloh zog am Sonnabend viele Besucher an. Die ließen sich vom Schmuddelwetter die Laune nicht verderben und stimmten sich auf Weihnachten ein.

Der Hofplatz an der Alten Dorfstraße erstrahlte in weihnachtlichem Lichterglanz und hatte einen ganz großen Vorteil: Auf drei Seiten von alten Gebäuden begrenzt, bot er am Samstag Schutz vor Wind und Regen. Dort gab es in mehreren Buden Glühwein, Punsch, Kakao, Knipp, Crêpes und den über offenem Feuer flambierten Lachs des Fischereivereins Twistringen.

In den historischen Gebäuden konnten die Besucher stöbern zwischen Kunsthandwerk, selbst gemachten Seifen, Windlichtern, Adventsschmuck, Betonarbeiten und vielem mehr. Aus Wörrstadt in Rheinland-Pfalz war die Winzer-Familie Weinmann angereist – im Gepäck Rot-, Weiß und Roséweine. „Es macht viel Spaß hier in Heiligenloh“, so Ute Weinmann. „Die Gäste sind offen und probieren gerne.“ Andere Aussteller waren ebenso zufrieden – ihr Angebot wurde gut angenommen, viele Besucher trugen prall gefüllte Taschen nach Hause.

„Wir kommen hier richtig in Weihnachtsstimmung“, hörte man häufig. Dazu beigetragen haben vor allem auch die musikalischen Einlagen. Der Chor der Grundschule Heiligenloh unter der Leitung von Kristie Heinz begeisterte. Beeindruckend war, mit wie viel Freude und Talent die Erst- bis Viertklässler Klassiker wie „Alle Jahre wieder“ präsentierten. Ebenso schön waren die Auftritte des Posaunenchors und des Gospel United mit weihnachtlichen Liedern.

Für leuchtende Kinderaugen sorgte der Nikolaus, der mit einem prall gefüllten Sack auf dem Hof erschien.

Tina Lehmkuhl, die den Weihnachtsmarkt federführend organisiert hatte, war am Abend zufrieden: „Toll, dass der Markt trotz des schlechten Wetters so gut besucht war.“ Und so mancher Gast blieb noch bis in den späten Abend. Nachdem die Verkaufsstände abgebaut waren, scharten sich viele um die Glühweinbuden und ließen den Markt gemütlich ausklingen.