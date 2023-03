Kränze aus Naturmaterialien

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Brigitte Gjertsen fertigt momentan fleißig Kränze. © Privat

Brigitte Gjertsen aus Twistringen traut sich: Erste Ausstellung am 1. April

Twistringen – Im Frühjahr packt viele das Verlangen nach dem Großreinemachen. Auch Brigitte Gjertsen startete vor Kurzem eine Aufräumaktion. „Dabei wurde mir klar, was ich noch für tolles Material habe!“, erzählt die Twistringerin, die für ihre dekorativen Kränze aus Naturmaterialien bekannt ist. In Kartons schlummerten getrocknete Rapsstiele, blaue Physalis, Hortensienblüten, Birkenrinde und vieles mehr. Viel zu schön, um wieder in irgendeine Ecke verfrachtet zu werden...

Schon oft wurde Brigitte Gjertsen gefragt, ob sie nicht mal eine Frühjahrsausstellung machen möchte. Nun ist es soweit: Am Samstag, 1. April, lädt sie von 11 bis 18 Uhr zu sich in den urigen Schuppen an der Georgstraße, ganz in der Nähe des kleinen Kreisels am Twistringer Bahnhof, zu ihrer ersten Frühjahrsausstellung ein.

Angeregt durch ihre wiederentdeckten Funde in den Kartons probiert sie damit etwas Neues aus. „Es ist kein Aprilscherz“, versichert sie mit Blick auf das Datum. Bisher hat Gjertsen nur Adventsausstellungen gemacht, zwölf an der Zahl.

Ein dekorativer Kranz aus Naturmaterialien. © Privat

Rosa Schleifchen und andere kitschige Osterdeko sind überhaupt nicht ihres. Frühling, das verbindet sie zum Beispiel mit Moos, Birkenzweigen und Efeu.

Die Naturmaterialien fallen ihr insbesondere bei Spaziergängen mit ihrer Labradorhündin Jemma ins Auge. Die daraus gefertigten Kränze und Gestecke verkauft sie auch. Sie können sich, sorgsam aufbewahrt, über Jahre halten. „Man muss die Kränze nicht nach Ostern entsorgen“, verdeutlicht Gjertsen, die hofft, am 1. April viele Besucher begrüßen zu können.