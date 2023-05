Brenndorf Classics am 17. Juni auf dem Centralplatz Twistringen

Umsonst und draußen

Die Band Poverty's No Crime ist bei den Brenndorf Classics dabei.

Am 17. Juni steigen wieder die Brenndorf Classics auf dem Centralplatz Twistringen: Bei dem Open Air gibt Rockklassiker und Metal der härteren Gangart, außerdem eine Hüpfburg für Kinder – und das alles bei freiem Eintritt.

Twistringen – Die Brenndorf Classics gehen in die fünfte Runde. Am Samstag, 17. Juni, spielen acht Bands auf dem Centralplatz in Twistringen. „Das ist neu und wir hoffen, dass es eine gelungene Veranstaltung wird“, erklärt André Jürgens, der zusammen mit der Gemeinschaft der Unternehmen, der Wirtegemeinschaft sowie der Stadt diesen Tag organisiert. Die frühe Uhrzeit habe man bewusst gewählt, um Familien die Chance zu geben, an dem Event teilzunehmen.

Anders als auf den Plakaten angekündigt, startet Blacktron gegen 15 Uhr. „Billy Rubin musste leider absagen“, so Jürgens. Mit Blacktron habe man jedoch eine Band gefunden, die trotz ihres jungen Alters bereits auf acht Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann. Gemeinsam mit Frontfrau und Sängerin Naomi werden die jungen Männer Coversongs präsentieren.

Songs aus 14 Jahren Bandgeschichte, darunter Nummern wie „Immortal flesh“, bringt die Death/Thrash-Metal-Band Bucket Of Death mit.

Poverty's No Crime steht für harte und melodische Rockmusik, die auch mal in Richtung Metal geht. Ihr 30-jähriges Bestehen fiel in die Pandemiezeit, wurde aber mit einem großen Konzert in der Ziegelei nachgefeiert. Im September wird die Band ihren ersten USA-Auftritt auf dem Prog Power Festival in Atlanta haben.

Die Death-Metal-Band Scythe Beast hat ihren Ursprung 2012, als sie lediglich ein besonderes Geburtstagsständchen für einen Kumpel geben wollten. Vier Jahre später erschien dann die erste Platte. Mit Death-Metal wollen sie die Welt erobern, an diesem Abend jedoch erst einmal das Twistringer Publikum.

Gumpen, Bier und Blues – das sind vier Musiker, die 2004 bereits im Bremer Blues Club einen Auftritt hinlegten und die Veranstalter begeisterte. Mit Blues-Rock will die Band, die nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, an diesem Abend überzeugen.

Mit Red Light District steht Organisator André Jürgens dann selbst auf Bühne. Das Quintett spielt Rockhits der letzten 40 Jahre und wird sicher wieder eine energiegeladene Bühnenperformance an den Tag legen.

Die Deutsch-Rock-Cover Band „Rockfabrik“ hat sich Songs von Udo Lindenberg, den Toten Hosen, Luxuslärm und vielen anderen verschrieben – und drückt ihnen doch ihren ganz eigenen Stempel auf. 2011 von Bassist Günter Gevers aus der Taufe gehoben, überzeugten sie seitdem bei ihren Auftritten rund um und in Twistringen.

Den Abend beendet die wohl jüngste Band – Wednesday Overdrive, die 2016 aus der Taufe gehoben wurde. Mit viel Leidenschaft und Hingabe covern die vier alten Hasen Rock-Klassiker, die nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum Mitsingen einladen.

Um den Bands eine tolle Plattform zu geben, haben die Organisatoren „mächtig aufgefahren“, so Jürgens. Neben der riesigen Bühne werden eine große Sound- und Lichtanlage für ein tolles Klang- und Lichterlebnis sorgen. Das Besondere: Der Eintritt ist frei. Stattdessen geht ein Hut rum. Für die Bewirtung sorgt die Wirtegemeinschaft. Für Kinder gibt es Wasserspiele, ein Klettergerüst und eine Hüpfburg.