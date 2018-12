Neues Event-Jahr in der Alten Ziegelei: Mit Boppin’B ins Frühjahr

Twistringen - „Wer A sagt, muss auch B sagen, wer Rock’n’Roll will, muss Boppin’B sagen“, meint Carsten Siemers vom Verein der Freunde der Alten Ziegelei in Twistringen. Warum? – Seine Antwort: Die Band Boppin’B aus Aschaffenburg wird zum Start des Frühjahresprogramms am Samstag, 30. März, die Ziegelei-Halle rocken.

Hervorgegangen aus einer Schulband, wurde die erste LP ‚Bee Bop’ 1988 aufgenommen. Aufgrund der sich immer mehr häufenden Auftrittstermine entschloss man sich 1990, das Hobby zum Beruf zu machen.

Bereits seit 1985 touren die Aschaffenburger unermüdlich durch die Welt, spielen Konzert um Konzert und haben sichtlich Spaß dabei, so Siemers in einer Pressemitteilung des Vereins. Nach knapp 6 000 Shows schlägt das Quintett Ende März an der Alten Ziegelei auf und „macht mit seiner eigenen Interpretation des Rock’n’Roll die alte Pressenhalle unsicher“, heißt es.

Zu Beginn ihrer Karriere adaptierten Boppin’B gerne moderne Pop- und Rocksongs und verwandelten sie in Rock’n’Roll/Rockabilly. Legendär sei der Chartstürmer „If You Believe“ (im Original von Sasha).

Tradition: die Osterparty

Heute legt die Band mehr Wert auf Eigenkompositionen, was eindrucksvoll auf den jüngsten der inzwischen 13 Alben nachzuhören sei, so Carsten Siemers. „Boppin’B machen – ach was – leben Rock’n’Roll. Nicht puristisch, nicht als Neuerfindung, einfach so wie sie ihn verstehen, mögen und fühlen“, heißt es in einer Mitteilung. Regelmäßig gastierten sie in renommierten Clubs, bei angesagten Festivals im In- und Ausland mit großem Erfolg. Ihre Live-Performance werde als legendär gelobt und besteche durch akrobatische Showeinlagen.

Im April wird dann eine alte Twistringer Tradition aufbelebt – die Osterparty. Vor einigen Jahren noch fest in der Kneipenszene Twistringens verwurzelt, ziehen die Fans am Ostersamstag (20. April) zur Ziegelei. Auf der Bühne der Pressenhalle wollen KiXX die Riffs aus den 1980ern zurückbringen – von Bon Jovi, Kiss oder Van Halen. Siemers: „KiXX begeistern mit ihrer authentischen Show und lassen die alten Hits aus dieser Zeit wieder aufleben.“

Mitte Mai dürfen die Besucher zur Abwechslung mal selbst singen. Jung und Alt sind dann zum „Rudelsingen – Das Original“ willkommen. Beim Rudelsingen trifft man sich in lockerer Atmosphäre und schmettert gemeinsam Hits und Gassenhauer von damals bis heute. Ungeübte müssen keine Angst haben. Die Texte werden an die Wand projiziert, und das Ganze wird von Sängern und einem Pianisten begleitet. Vom Amateur bis zum Profi sind alle eingeladen, die Spaß am Singen oder einfach auch nur an netter Gesellschaft haben.

+ Mitte Mai dürfen die Ziegelei-Fans zur Abwechslung mal selbst singen: Das Original kommt an die Grabhorststraße. Foto: Ziegelei

Wie in den vergangenen Jahren lockt im Juni das Twistringer Ziegelei Open Air. „Das Team arbeitet bereits fleißig am Line-Up, aber bisher sei nur so viel verraten: Es wird genau so abwechslungsreich wie spannend“, heißt es vom Vereinsvorstand.

Tickets zu den Veranstaltungen sind in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich: im Ziegelei-Shop (Internetseite), bei Autoteile Wessels in Twistringen, im Fahrzeughaus Abeling in Heiligenloh, außerdem bei Borchers Reisen, Twistringen, im Reisecenter Bassum im Bahnhof, in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie bei Go! Reisen in Harpstedt.

Weitere Infos zu Bands, Tickets und Organisation stehen im Internet. tw

www.ziegelei-twistringen.de