Blütensolo

Zum zweiten Mal in Bissenhausen: Dieter Peterke. Foto: Cordes

Bissenhausen - Von Ruth E. E. Cordes. Eine Traube Besucher war jüngst vor dem wohl kleinsten Museum Norddeutschlands in Heiligenloh-Bissenhausen. Museumsdirektor Jochen Tiemann (alias Bafuß) hatte zur ersten Ausstellung des Jahres geladen und erschien traditionell ohne Schuhwerk – also barfuß.

Bei bestem Wetter lauschte das gespannte Publikum seinen einführenden Worten, bis dann feierlich von einer Trompeten-Fanfare begleitet, die Tür des Petit Musée‘s geöffnet und der Blick auf die Fotografien von Dieter Peterke freigegeben wurde. Der Eintritt erfolgte mit Anleitung: Bitte nacheinander, denn das Petit Musée ist ein umgebauter Anhänger, nur zwei Quadratmeter groß und mit begrenzter Zulastkapazität.

Dieter Peterke bezeichnet sich selber als Amateurfotograf mit professionellem Anspruch. Der Chemielaborant aus Bremen ist für das Leibniz-Zentrum für Marine und Tropenökologie (ZMT) an der Universität Bremen tätig und beruflich, aber auch gerne privat, viel im Ausland unterwegs. So befinden sich in seinem Fundus unter anderem Landschaftsbilder aus Asien, Afrika, Südamerika und Europa.

„Fotografieren mit Freude ohne Zwang. Mir geht es nicht um Titel, sondern um Ergebnisse.“ Seit einigen Jahren arbeitet Peterke mehr thematisch und hat schon an einigen Ausstellungen in Bremen und darüber hinaus teilgenommen.

Bereits zum zweiten Mal ist er mit seinen Arbeiten in Bissenhausen zu sehen. Aber diesmal sind es außergewöhnliche Fotos. Peterke ist zwar nicht auf ein bestimmtes Sujet der Fotografie festzumachen, aber diese Bilder sind mit nichts, was er bisher gezeigt hat, zu vergleichen, „Meine Frau begann irgendwann, jeden Tag eine andere Blüte mit nach Hause zu bringen.“ Peterke baute ein Setup für Aufnahmen und fing an zu fotografieren, ein Stück Natur im Studio.

Die Transparenz und Zartheit durch die Ausleuchtung inspirierten ihn. Zur Ranunkel kam die Calla, zur Tulpe die Pusteblume und der Klee.

Insgesamt 40 Arbeiten sind in dieser Serie entstanden, nur 16 davon kann er im kleinen Museum zeigen.

Der Titel Blütensolo ist ein Widerspruch in sich. Ist das gewollt? „Blüten werden selten einzeln gesehen. Eher in Arrangements im Beet oder in der Vase. Den Fokus auf eine Blüte zu legen, konzentriert die Betrachtung auf das Wesentliche.“

Einige wenige Blüten sind auch in schwarzweiß abgebildet. „Manchmal lenkt Farbe ab“, sagt Peterke.

Wenn der Betrachter nicht mehr zuordnen kann, dass das Bild zum Beispiel eine Echinacea darstellt, dann ist die Wahrnehmung auf die Details ganz anders gelenkt. „Die Linienführung und Struktur der zarten Lebensadern werden in schwarzweiß viel deutlicher und es entsteht ein völlig neuer Ausdruck.“

Wenn doch eigentlich das Petit Musée gar nicht allen Arbeiten seiner Serie Platz bieten konnte, warum stellt er sie dort aus? „Es ist ein besonderer Ort mit besonderen Leuten“, sagt Peterke lachend und setzt sich zu der Gruppe sich fröhlich unterhaltender Besucher, die auf der Wiese zwischen Museum, Schafsweide und Acker Platz genommen haben.

Die Ausstellung läuft bis zum 1. Juni, täglich von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.